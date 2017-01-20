Uzun süren arayışların ardından A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın başına Beşiktaş Sompo Japan’ı da çalıştıran Ufuk Sarıca getirildi. 12 Dev Adam’ın koçluğu için önce TOFAŞ’ın antrenörü Orhun Ene ile görüşülmüş ancak anlaşma sağlanamamıştı. Görevden alınan Ergin Ataman’ın milli takımda yardımcılığını da yapmış olan Ufuk Sarıca’da karar kılındı ve dün resmi imza töreni düzenlendi. Çok gururlu ve heyecanlı olduğunu kaydeden Ufuk Sarıca, “Bu görevi üstlenmekten büyük mutluluk duyuyorum. Öncelikle orta ve uzun vadeli hedeflerimiz olacak. 2017 Avrupa Şampiyonası ülkemizde yapılacak. İlk etapta düşünmemiz gereken elimizdeki en iyi ve en hazır kadroyla sahada iyi basketbol oynayacak ekibi çıkarmak. Ondan sonra 2019 Dünya Şampiyonası’nda madalya alabilmek ve hepimizin hayali olan 2020 Olimpiyatları’nda bulunabilmek” dedi. Sarıca ayrıca göreve gelmesine destek veren Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’a da teşekkür etti.
Hedef: 2017, 2019, 2020
20.01.2017 - 07:42 | Son Güncelleme: 20.01.2017 - 07:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
“12 Dev Adam”ın başına geçen Ufuk Sarıca, Avrupa ve dünya şampiyonaları ile olimpiyatları da gözüne kestirdi
Etiketler : 12 Dev Adam,
439563 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/439563.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
17
11
6
0
36
11
25
39
2
Beşiktaş
17
11
5
1
30
13
17
38
3
Galatasaray
17
11
3
3
31
16
15
36
4
Fenerbahçe
17
9
5
3
36
14
22
32
5
Bursaspor
17
8
3
6
21
19
2
27
6
Osmanlıspor FK
17
6
8
3
21
18
3
26
7
Antalyaspor
17
7
4
6
19
20
1
25
8
Konyaspor
17
6
6
5
20
17
3
24
9
Gençlerbirliği
17
5
7
5
16
15
1
22
10
Trabzonspor
17
6
3
8
14
21
7
21
11
K.D.Ç. Karabük
17
6
3
8
20
25
5
21
12
Kasımpaşa
17
6
3
8
21
25
4
21
13
Akhisar Bld.
17
5
5
7
11
18
7
20
14
Alanyaspor
17
5
3
9
24
34
10
18
15
Ç. Rizespor
17
4
4
9
18
29
11
16
16
Kayserispor
17
3
3
11
14
31
17
12
17
Gaziantepspor
17
3
2
12
15
30
15
11
18
Adanaspor
17
2
5
10
15
26
11
11
18. Hafta Maçları
21.1.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Kayserispor
21.1.2017
Atiker Konyaspor - Çaykur Rizespor
21.1.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor - Galatasaray
21.1.2017
Bursaspor - Adanaspor
22.1.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü - Antalyaspor
22.1.2017
Gaziantepspor - Gençlerbirliği
22.1.2017
Kasımpaşa - Trabzonspor
22.1.2017
Fenerbahçe - Medipol Başakşehir Fk
23.1.2017
Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Eskişehirspor
17
10
4
3
32
19
13
31
2
Göztepe
17
9
4
4
29
20
9
31
3
Evkur Yeni Malatyaspor
17
9
4
4
25
16
9
31
4
Sivasspor
17
8
5
4
24
15
9
29
5
Boluspor
17
8
3
6
27
28
1
27
6
Balıkesirspor
16
6
6
4
28
17
11
24
7
Denizlispor
17
8
3
6
27
21
6
24
8
Giresunspor
17
6
6
5
22
17
5
24
9
Ümraniyespor
16
6
5
5
21
16
5
23
10
Altınordu
17
5
7
5
23
24
1
22
11
Şanlıurfaspor
17
5
6
6
17
15
2
21
12
Adana Demirspor
17
4
10
3
18
18
0
19
13
Gaziantep BŞB
17
5
3
9
19
24
5
18
14
Bandırmaspor
17
4
5
8
17
22
5
17
15
Elazığspor
17
5
5
7
15
17
2
14
16
Manisaspor
17
3
7
7
16
27
11
13
17
Samsunspor
17
2
5
10
6
25
19
11
18
Mersin İ.Y.
17
3
4
10
12
37
25
10