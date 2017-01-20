Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uzun süren arayışların ardından A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın başına Beşiktaş Sompo Japan’ı da çalıştıran Ufuk Sarıca getirildi. 12 Dev Adam’ın koçluğu için önce TOFAŞ’ın antrenörü Orhun Ene ile görüşülmüş ancak anlaşma sağlanamamıştı. Görevden alınan Ergin Ataman’ın milli takımda yardımcılığını da yapmış olan Ufuk Sarıca’da karar kılındı ve dün resmi imza töreni düzenlendi. Çok gururlu ve heyecanlı olduğunu kaydeden Ufuk Sarıca, “Bu görevi üstlenmekten büyük mutluluk duyuyorum. Öncelikle orta ve uzun vadeli hedeflerimiz olacak. 2017 Avrupa Şampiyonası ülkemizde yapılacak. İlk etapta düşünmemiz gereken elimizdeki en iyi ve en hazır kadroyla sahada iyi basketbol oynayacak ekibi çıkarmak. Ondan sonra 2019 Dünya Şampiyonası’nda madalya alabilmek ve hepimizin hayali olan 2020 Olimpiyatları’nda bulunabilmek” dedi. Sarıca ayrıca göreve gelmesine destek veren Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’a da teşekkür etti.