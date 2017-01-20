Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ın yeni transferi Ahmet Çalık, basının karşısına geçti. Son derece heyecanlı olan genç stoper, sarı-kırmızılı takıma geliş sürecini anlatırken, “Sosyal medyada Galatasaray’a transfer olacağım yönünde birkaç haber görmüştüm. Gerçekliğini ben de bilmiyordum. Menajerim arayarak transferin olacağını söyledi. İçim kıpır kıpır oldu; babamı aradım. Beklemeye geçtik. O süreç biraz uzun sürdü. Menajerim ilk aradığında işin olacağını söylemişti. Daha sonra Beşiktaş’ın da devreye girdiğini söyledi. Düşüncemi sordu. ‘Konuşmaya gerek yok; düşüncemi biliyorsun’ dedim. O yüzden buraya, hayal ettiğim kulübe geldim” dedi.

Riekerink beni etkiledi

“Burası Galatasaray, büyük kulüp; baskı elbette olacaktır” yorumunda bulunan Ahmet Çalık, “Bülent Korkmaz’ın 3 numaralı forması efsanedir. Onun forma numarasını sırtıma geçirdim. O numaranın ve formanın bilincindeyim. Sahada ne yapmam gerektiğini biliyorum. İnşallah bu formaya uzun süre hizmet verip burada şampiyonluklar yaşarım. Kulübe ilk geldiğimde önce hocamız Jan Olde Riekerink ile görüştüm. Çok olumlu konuştu, beni etkiledi. Antrenmana çıktığımda milli takımdan Selçuk, Yasin, Tolga, Hakan ve Semih ağabeylerim bana yardımcı oldu. Benim için her şey çok güzel başladı, inşallah böyle devam eder” diye konuştu.