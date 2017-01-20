Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lacivert-beyazlılar, Arjantin 1. Lig ekiplerinden CA Colon’un 23 yaşındaki Arjantinli ofansif orta saha oyuncusu Cristian Guanca’yı kadrosuna kattı. Guanca, Kemerburgaz Tesisleri’nde Sportif Direktör Nursal Bilgin’in de hazır bulunduğu imza töreninde kendisini satın alma opsiyonu ile sezon sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşa’ya bağlayan sözleşmeye imza attı.