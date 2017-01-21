Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA ile yaptığı anlaşma gereği adımlarını sağlam atmak zorunda olan Beşiktaş her sezonu kâr hanesini artıda kapatarak tamamlıyor… Ki bu sezon elden çıkarılan isimlere baktığımızda neredeyse 1 takımın gönderildiğini görüyoruz. Kaleden forvet hattına kadar çok önemli ve değerli isimler var. İşte ayrıntılar..

ANLAŞMA ŞARTLARI NELER?

UEFA’nın sıkı denetiminde olan ve hatta para cezası da olan siyah-beyazlıların geçen sezon UEFA Mali Kontrol Komitesi ile yapılan anlaşma gereği; 2015/16 sezonu için azami 20 milyon avro, 2016/17 sezonu için azami 10 milyon avro başa baş hesap açığı vermesi şart. Geçen sezonu 10 milyon avroya yakın artı hanede kapatan Beşiktaş bu sezon da şu an için artıda görünüyor. Ancak bu sezonun ilginç özelliği en fazla girdi çıktının olması…

KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ?

Kara Kartal’da bu sezon alınan isimler tam 12. Ve bunlardan 5’i kiralık… Caner, Talisca, Aboubakar, Atınç ve kaleci Utku… Bu futbolcular için harcanan toplam para 11.3 milyon avro… Alınan isimler arasında en fazla ücret kalemini 4.2 milyon avroluk bonservis bedeliyle Matej Mitrovic oluşturuyor. Giden 13 isme baktığımızda ise gelirin 14.3 milyon avro olduğunu görüyoruz. Mario Gomez’in tercih sebebi olarak gittiği Beşiktaş’ta en kârlı kalem olarak Jose Sosa görünüyor. Beşiktaş’ın Milan’a sattığı Arjantinli’nin bonservisinden 7.5 milyon avro alındı.