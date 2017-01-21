Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

PFDK’nın Adanaspor maçının ardından hakemleri hedef alan açıklamaları sebebiyle 6 ay 15 gün hak mahrumiyeti cezası verdiği F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın son 10 yıldaki ceza süresi bin günü geçti. Sarı-lacivertli takımın 100. yılında şampiyonluğa ulaştığı 2006-2007 sezonundan bu yana TFF’den tam 1077 gün hak mahrumiyeti cezası olan Yıldırım, bu cezalara hiçbir zaman aldırış etmedi. “Bu ülkede Cumhurbaşkanı bile eleştiriliyor ama hakemler eleştirilemiyor” sözleriyle, hakemleri ceza almayı göze alarak eleştiren Yıldırım’ın bu tavrı futbol kamuoyunda da tartışmaları beraberinde getirdi.

Demirören’e 150 gün

1077 günlük cezanın yanı sıra 515 bin liralık para cezası alan Yıldırım’ın bu cezaları umursamaması cezaların caydırıcılığının da sorgulanmasına neden oldu. Yıldırım, TFF tarafından en fazla hak mahrumiyeti cezası alan başkan olurken, TFF Başkanı Yıldırım Demirören de Beşiktaş başkanlığı döneminde 150 gün ceza almıştı. 8 yıl başkanlık yapan Demirören’e, başkanlığının son 5 yılında 3 defa “sportmenliğe aykırı davranışlar” nedeniyle ceza verildi. Bir seferde en çok cezayı 90 günle alan Demirören, toplamda 40 bin lira da para cezasına çarptırılmıştı. Beşiktaş’ın şu anki başkanı Fikret Orman ise 4 yıllık döneminde hiç hak mahrumiyeti cezasıyla karşılaşmadı. > Uğur Aktan