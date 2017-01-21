Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaraylı Lukas Podolski, Vissel Kobe kulübüne transfer oluyor. Sarı-kırmızılılar ile Japon kulübü bir süredir pazarlık halindeydi. Sarı-kırmızılıların 5 milyon avroluk isteğine olumlu geri dönüş yapıldı. Japonlardan istenilen teklif gelince de Lukas Podolski’nin menajeri soluğu Alman yıldızın yanında aldı. Japonya’ya gitmeye hazır olan Podolski ile menajeri Nassim Touihri, Galatasaraylı yöneticilerle önceki gece zirve gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılı yöneticiler, Vissel Kobe ile her konuda anlaştıklarını bildirdi. Daha sonra Alman yıldıza 2016-17 sezonu kapsamında ödenecek ücretler masaya yatırıldı. Yıllık garanti ücreti 3 milyon avro olan Podolski 1.5 milyon avroyu sarı-kırmızlı kulüpte bırakacak.

Hafta içi gidiyor

Bugün oynanacak Karabük maçıyla toplamda 300 bin avro maç başı ücret hak edecek olan tecrübeli ismin bu parası ise içeride kalmayacak. Karabük karşılaşmasıyla Galatasaray’a veda etmeye hazırlanan Lukas Podolski deplasman dönüşü İstanbul’daki son işlemlerini halledip arkadaşlarıyla vedalaşacak. 31 yaşındaki futbolcu herhangi bir aksilik olmadığı takdirde hafta içi Japonya’ya gidip, Vissel Kobe takımına imza atacak. Sarı-kırmızılılar da bu gelişmelerin ardından transfer girişimlerini hızlandırdı. Kolombiyalı forvet Preciado’yu bekleten Galatasaray yönetiminin, oyuncuya Deportivo Cali Kulübü’ne “Bu hafta resmi teklifle geliyoruz” mesajı yolladığı öğrenildi.