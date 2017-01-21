Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Evinde Alman ekibi Brose Bamberg'i ağırlayan CSKA Moskova, sahadan 85-64 galip ayrıldı. 14. maçını kazanan Rus ekibi, Real Madrid ve Olympiakos'un önünde liderliğini devam ettirdi.

Sahasında Yunan ekibi Panathinaikos Superfoods'u konuk eden Fenerbahçe, maçtan 84-63 galip ayrıldı. Ligde 11. galibiyetini elde eden sarı-lacivertli ekip, 5. sıraya yükseldi.



Darüşşafaka Doğuş, Rus ekibi UNICS Kazan'ı evinde 71-64 yenerek 10 galibiyetle 8. sıradaki yerini korudu.

Anadolu Efes ise konuk olduğu İspanyol ekibi Barcelona Lassa'ya 89-78 yenildi ve bir sıra gerileyerek haftayı 10. sırada tamamladı.



İtalyan ekibi EA7 Emporio Armani Milan'a deplasmanda 92-87 yenilen Galatasaray Odeabank, haftayı son sırada bitirdi.

THY Avrupa Ligi'nde 19. hafta karşılaşmaları 24-25 Ocak tarihlerinde oynanacak.

- Sonuçlar

CSKA Moskova (Rusya) - Brose Bamberg (Almanya): 85-64

Fenerbahçe - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan): 84-63

Maccabi FOX (İsrail) - Kızılyıldız MTS (Sırbistan): 67-71

EA7 Emporio Armani Milan (İtalya) - Galatasaray Odeabank: 92-87

Barcelona Lassa (İspanya) - Anadolu Efes: 89-78

Darüşşafaka Doğuş - UNICS Kazan (Rusya): 71-64

Zalgiris (Litvanya) - Real Madrid (İspanya): 59-74

Olympiakos (Yunanistan) - Baskonia (İspanya): 92-62