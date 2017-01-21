TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin, İsmail Köybaşı'nın Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği ile oynanan maçta gördüğü kırmızı kartın ve cezai uygulamalarının kaldırılmasına yönelik talebini, PFDK'nın reddettiği bildirildi.
PFDK'dan Fenerbahçe'ye ret
21.01.2017 - 11:32 | Son Güncelleme: 21.01.2017 - 11:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli futbolcu İsmail Köybaşı'nın cezasının kaldırılması için yapılan talebi reddetti.
Etiketler : pfdk,fenerbahçe,tff,ismail köybaşı,
439909 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/439909.aspx
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13
17
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Galatasaray
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11
3
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31
16
15
36
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3
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7
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6
3
8
20
25
5
21
12
Kasımpaşa
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6
3
8
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Akhisar Bld.
17
5
5
7
11
18
7
20
14
Alanyaspor
17
5
3
9
24
34
10
18
15
Ç. Rizespor
17
4
4
9
18
29
11
16
16
Kayserispor
17
3
3
11
14
31
17
12
17
Gaziantepspor
17
3
2
12
15
30
15
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Adanaspor
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Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Eskişehirspor
17
10
4
3
32
19
13
31
2
Göztepe
17
9
4
4
29
20
9
31
3
Evkur Yeni Malatyaspor
17
9
4
4
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16
9
31
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4
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15
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21
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Bandırmaspor
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5
8
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Elazığspor
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5
5
7
15
17
2
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Manisaspor
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7
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Samsunspor
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