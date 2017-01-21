Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin, İsmail Köybaşı'nın Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği ile oynanan maçta gördüğü kırmızı kartın ve cezai uygulamalarının kaldırılmasına yönelik talebini, PFDK'nın reddettiği bildirildi.