Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin orta sahadaki başarılı ismi Josef de Souza , ismi sarı lacivertli takım ile anılan Sevilla 'nın Brezilyalı futbolcusu Ganso'ya ''Fenerbahçe'ye gel'' mesajı attı.

Resmi Instagram hesabından Sevilla formalı bir fotoğrafını paylaşan Ganso, düşünceli bir ifade ve göz kırpan ifade kullandı. Fenerbahçe'nin Brezilyalısı Josef de Souza'da Ganso'nun fotoğrafına ''Vem pro Fener (Fenerbahçe'ye gel)'' yorumunda bulundu.

AYNI TAKIMDA OYNAMIŞLARDI

Ganso ve Josef, Brezilya'da Sao Paulo takımında beraber forma giymişti. Josef, 2015 yılında Fenerbahçe'ye transfer olurken, Ganso'da 2016 yılında Sevilla'ya transfer olmuştu. Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu iddia edilen Ganso'nun bonservis değerinin 10 milyon Euro olduğu belirtiliyor.

Ganso, bu sezon Sevilla formasıyla La Liga'da sadece 6 maça çıkabilirken 1 asist yaptı. 10 numara pozisyonunda oynayan futbolcu, 8 kez de Brezilya Milli Takım formasını giydi.