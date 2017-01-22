Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karabük-Galatasaray mücadelesinde skorun da futbolun da önüne geçen hakem Cüneyt Çakır’ın yönetimiydi… Hele ki 15’teki kararı futbol dünyasında pek rastladığımız bir durum değildi… Peki neydi o olay? 15’te Selçuk’un defansın arkasına attığı topla buluşan Yasin Öztekin topu ağlara yolladı, sevinmeye başladı. Hakem Cüneyt Çakır kararsız kaldı, Karabüklü oyuncuların itirazı vardı. Yasin Öztekin’in gol öncesi topu eliyle kontrol ettiğini belirttiler. FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır itirazlar eşliğinde gole sevinen Galatasaraylı Yasin Öztekin’in yanına gitti ve pozisyonda el olup olmadığını sordu. Yasin de omzunu gösterdi. Çakır golü verdi.

Komik bir penaltı

Karabüksporlu oyuncuların uzun süre itirazlarına devam ettiği pozisyon sonrası Cüneyt Çakır ev sahibi lehine penaltı kararı verdi. Dakikalar 30’u gösterdiğinde Yevhen Seleznyov, Carole faul yaptığı pozisyonda kendini yere bıraktı ve hakem de “penaltı”yı verdi. Seleznyov atışı ağlara gönderdi. Ki aynı Seleznyov, Yasin’in golünde el olduğunu savunup topu alaylı şekilde Yasin Öztekin’e atmıştı. Penaltı atışı sonrası Lukas Podolski, Cüneyt Çakır’ın penaltı kararını eleştirdi ve eliyle “denge” işareti yapar gibi bir şeyler söyledi. Çakır da Alman oyuncuya sarı kart gösterdi.

Yüzde 100 değil

Maç sonrası, ‘’Çok kötü bir kayıp. Bulduğumuz pozisyonları değerlendirseydik farklı olurdu. Oyunun kontrolü bizdeydi. Bunu telafi etmemiz lazım” diyen Yasin Öztekin, attığı gol için de, Rakipteki arkadaşlar elime değdi dediler. %100 elime değmedi, omzuma değdi. El olsaydı gider hakeme söylerdim. Ama el olmadığı için bir şey demedim. Cüneyt hoca sordu, ben de “yok dedim hocam” o kadar” şeklinde konuştu.

Rıdvan Dilmen'e göre: Aklı karışmıştı!..

Yorumcu Rıdvan Dilmen Karabük-Galatasaray maçının devre arası ilk yarıdaki iki pozisyonu yorumladı: “Yasin’in golü nizami. Topu omzuyla aldı. Verilen penaltı ise psikolojik penaltı. Maç 0-0 olsa vermezdi. Aklı diğer pozisyonda kaldı. Hakemin aklı karışıktı. Hatta Karabüksporlu oyuncu pozisyonda ikinci sarıyı görüp atılabilirdi. Abartılı şekilde yere bıraktı kendini.”

Aslan da kızardı

Hakan Balta’nın da oyundan atılmasıyla bu sezon Süper Lig’de kırmızı kart görmeyen takım kalmadı. 64 ve 85’te iki sarı kart gören deneyimli savunma oyuncusu Akhisar maçı için de cezalı duruma düşmüş oldu. Aslan en son geçen sezonun 29. haftasında kırmızı görmüştü.

Telafi ederiz

Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Cengiz Özyalçın, “1 hafta içinde Konyaspor, kupada Elazığ, şimdi Karabükspor’la oynadık. Bu bir mazeret değil. Bu yenilgiyi telafi ederiz. İçime sinmeyen bir maç oldu. Üzgünüz. Hakem hakkında kararı maçı izleyenler verir” dedi.

Süper Latovlevici

Karabük’ün sol beki Iasmin Latovlevici, Süper Lig’de bu sezon oynadığı tüm maçlarda üç gol, üç asist ile en fazla gol katkısı yapan savunmacı oldu. Latovlevici, Galatasaray mücadelesinde de Serdar Deliktaş’a golün pasını verirken, 5 orta, 5 şut ve 3 top çalma ile oynadı.

İlgi büyüktü

Hava soğuktu ama Karabük taraftarı önemli maçta takımını yalnız bırakmadı. Ev sahibi takım taraftarı 14 bin kişilik Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı’nın büyük bir bölümünü doldurdu. Sarı-kırmızılı taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümden takımlarına destek verdi.

"Eylem yapacaktık"

Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut, Galatasaray maçının ardından çok çarpıcı konuştu. “Yasin’in golüyle yenilseydik sahada eylem yapacaktık” ifadelerini kullanan Tankut, “Cüneyt Hoca’nın Avrupa’da maçlarını izliyoruz. Burada yaptığı hataların yüzde 1’ini bile orada yapmıyor. Bugün de net şekilde gördüm. Omuz neresi, kol neresi onu sormak lazım. Net şekilde kolla alındı. Öyle bir pozisyon var. Penaltı da verilmeyebilirdi” sözlerini kullandı.

"Hakemlik yapamaz"

Galatasaray yöneticisi Levent Nazifoğlu karşılaşma sonrası hakem Cüneyt Çakır hakkında çok sert açıklamalar yaptı. “Cüneyt Hoca’ya artık kimse güvenmiyor. Hakemlik yapma ihtimali kalmamıştır. İnanmadığı bir pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi. Tribünler de biliyordu. Bir devin çöküşü bu” diyen sarı-kırmızılı yönetici, “Kendini bitirdi. 5000 kişilik bir taraftar baskısına bile dayanamayan uluslararası bir hakem” suçlamasında bulundu.

"Podolski’ye mobbing uyguluyoruz"

Nazifoğlu, “TFF’ye Cüneyt Çakır için şikayet başvurumuz olacak. Düdüğü bıraksın. Yoksa düdüğü onu bırakacak” vurgusu yaparken takımdan ayrılmak üzere olan Podolski konusunda da, “Biz onu yollamak istemiyoruz ama burada mutsuz olduğunu söylüyor. Eşi ve çocuklarının endişe duyduğunu bizlere anlatıyor. Biz de gitmemesi için baskı yapıyoruz. Mobbing’i gitmemesi için uyguluyoruz” açıklaması yaptı.

Penaltı yanlış karar

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Igor Tudor maç sonrası, “Mutluyum tabii ki. Her zaman Galatasaray gibi büyük bir takıma karşı kazanamazsınız. Bugün en iyi futbolumuzu oynamadık, o yüzden alınan galibiyet çok önemli benim için” derken, “Bize verilen penaltı konusunda dürüst olmak gerekirse yanlış karar. Yasin’in kol teması ise yüzde 50-50” açıklamasında bulundu.