Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can TERZİ

Galatasaray, Karabük deplasmanında öne geçmesine rağmen rakibine boyun eğdi: 2-1. Karşılaşmaya kararlarıyla hakem Cüneyt Çakır damgasını vurdu. İlk tehlike Karabük’ten geldi. 10’da Kerim’in arka direkteki kafa vuruşunda Muslera devleşti. Karabük’ün sert savunmasını yüksek toplarla aşmak isteyen G.Saray 15’te golü buldu. Selçuk, kale önüne koşu gösteren Yasin’e havadan şık bir pas gönderdi. Kontrolü sağ omzuyla yapan Yasin, kaleciyi geçip meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-0. Ev sahibi ekibin oyuncuları Yasin’in topu elle kontrol ettiğini iddia etseler de hakem Çakır, Yasin’e sorarak gole hükmetti. G.Saray oyunu bütünüyle rakip alana taşıyamadı. Poldi ile Josue’nin arasındaki iletişim zayıf kaldı.

Hakan Balta atıldı

30’da Seleznyov, G.Saray ceza sahası içinde Carole ile girdiği ikili mücadele sonrası kendini yere bıraktı, Cüneyt Çakır direkt beyaz noktayı gösterdi. Seleznyov, Muslera’nın solundan topu filelere yolladı: 1-1. 51’de Selçuk’un sağdan frikiği az farkla dışarı çıktı. 61’de Josue’nin pasında Yasin kaleciyle karşı karşıya auta vurdu. Riekerink, 65’te Rodrigues-Yasin değişikliğine gitti. Cimbom son bölümde topa hükmetse de pozisyon bulmakta zorlandı. 82’de ise oyuna yeni giren Serdar, G.Saray’a adeta soğuk duş aldırdı. Latovlevici’nin soldan ortasını altıpastan ağları gönderdi: 2-1. 85’te çift sarıdan Hakan Balta’yı kaybeden G.Saray’ın son çabaları beraberliği kurtarmaya yetmedi.

Bu nasıl penaltı?

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink maç sonrası, “Karabükspor defansif bir takım, mücadele eden ve çok koşan bir ekip. Pozisyona girmek için sabırlı olmak ve doğru zamanı beklemek lazımdı” derken, “Yaptığımız analizde; defansın arkasında boşluk bırakan bir takım olduğunu görmüştük, bu şekilde geldi golümüz” sözlerini kullandı. Penaltıya değinen ve Cüneyt Çakır’ı suçlayan Hollandalı çalıştırıcı, “Bence bize faul verilmesi lazımdı, aleyhimize penaltı çalındı. Hakemin verdiği penaltı kararı beni şaşırtı. Stattaki atmosferden mi böyle bir karar verdi bilmiyorum. Onu öyle düşünmek istemiyorum çünkü çok tecrübeli bir hakem. En azından bir puanı hak etmiştik” şeklinde konuştu.

6 maç sonra mağlup

Galatasaray Süper Lig’de 6 maç sonra mağlubiyet yüzü gördü. 11. haftada Fenerbahçe’ye 2-0 yenilen sarı-kırmızılılar daha sonra oynadığı 6 karşılaşmada 5 galibiyet 1 beraberlik almıştı. Cimbom’un ligde kendisini zirvede tutan olumlu serisi dün Karabük’te bozuldu.

Selçuk asisti hatırladı

Galatasaray adına uzun süredir hasret kalınan bir durum vardı. O da kaptan Selçuk İnan’ın asist özelliğini unutturması! Son asistini Nisan 2016’da yapan Selçuk 20 maç sonra gol pası verdi. Yasin’e attığı pas harikaydı. Sarı-kırmızılı oyuncu Selçuk bir de frikik atışından yararlanamadı.

Aslansever Serdar

Geçen sezon Osmanlıspor formasını giyen ve Galatasaray’a gol atan Serdar Deliktaş, sarı-kırmızılı takıma karşı bu sezonu da boş geçmedi… Serdar Karabükspor forması altında da dün Galatasaray filelerini havalandırdı. Bu sezon 9 maçta ter döken Serdar bu sezon ilk kez gol attı.