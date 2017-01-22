Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin ULUÇ

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe’nin bugün alacağı sonuç tüm sezonun sonucunu tayin edebilir. Sahasında Başakşehir’i konuk edecek sarı-lacivertliler, 7 puan gerisinde oldukları lidere puan kaptırması halinde zirve yarışından tamamen kopabilir. Teknik Direktör Dirk Advocaat, oyuncularıyla yaptığı toplantıda, “Sezonun en zor sınavı bizi bekliyor. Kazanmak bizim için dev bir adım olacak. Diğer ihtimalleri ise düşünmek dahi istemiyorum” diyerek karşılaşmanın önemine vurgu yaptı. “Ligin en etkili ekiplerinden biriyle karşılaşacağız” diyen Hollandalı, “Bizi zafere götürecek olan bütünlüğümüz olacaktır. Takım olan kazanacak” ifadesiyle oyuncularını motive etti.

Gereken yapılacak

Dirk Advocaat’ın konuşmasından sonra kendi aralarında bir toplantı yapan oyuncular da galibiyet için birbirlerine söz verdi. Kaptanların organize ettiği toplantıda ilk sözü alan Volkan Demirel, “Beyler telafisi olmayan bir dönemdeyiz. Kaybettiğimiz puanlar bizim için her maç final havasına soktu. Camianın beklentileri ortada, bizim yapmamız gereken de belli. Rakibin lider ve yenilgisiz olması önemli değil. Çıkıp savaşıp kazanacağız. Ötesi yok” dedi. Sakatlığı nedeniyle sahada olamayacak Mehmet Topal ise, “Kimin oynadığının önemi yok. Esas olan Fenerbahçe. Biz büyük bir takımız. En iyi olduğumuzu liderin namağlup unvanını silerek göstereceğiz” ifadelerini kullandı. Oyunculara kenetlenerek galibiyet için yemin etti.



