Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda oynanacak? sorusunun cevabını arayanlara bu haberde detaylı şekilde yardımcı olacağız... Spor Toto Süper Lig'de zirveyi etkileyecek en kritik maçlardan olan Alanyaspor Beşiktaş maçı, futbol severler tarafından sonucu şimdiden merak edilen bir karşılaşma olarak göze çarpıyor. Namağlup lider Başakşehir'le arasında 1 puan farkla 38 puanla 2. sırada yer alan Beşiktaş, ligin 14. sıraasında bulunan ve 18 puanı olan Aytemiz Alanyaspor deplasmanına gidiyor. Zirvede yer almak isteyen Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanından 3 puanla dönerek 1. sırayı kovalamaya devam edecek. Peki zirve mücadelesini yakından etkileyecek olan bu Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak? İşte Beşiktaş Alanyaspor maçı ile ilgili öğrenmek istediğiniz tüm detaylar...

AYTEMİZ ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Aytemiz Alanyaspor ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma saat 20.00de Bahçeşehir Okulları Arenada oynanacak. Mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Ligin geride kalan 17 haftasında topladığı 38 puanla zirve iddiasını sürdüren siyah-beyazlı takım, son 2 haftada yakaladığı galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak. 15. haftada Kasımpaşaya deplasmanda 2-1 mağlup olan Beşiktaş, sonraki 2 maçta Gaziantepsporu 1-0 ve Osmanlısporu 2-0 yendi.

Beşiktaş Alanya'ya hazır!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde yapılan ısınma koşular ve sitreching çalışması ile başladı. Top kontrolü, pas çalışması, dar alanda kontrol pas oyun çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışmaları ile sona erdi.

SAVUNMA FORMDA

Siyah-beyazlı takım, son haftalarda başarılı savunmasıyla dikkati çekiyor. Resmi maçlardaki son golünü Ziraat Türkiye Kupasında Boluspora 1-1 berabere kalarak alan Beşiktaş, ardından yaptığı 4 maçta kalesini gole kapadı. Siyah-beyazlı ekip, lig ve kupadaki ikişer maçta gol yemedi.

HÜCUMDAKİ GÜÇ CENK VE TALİSCA

Beşiktaşın hücumdaki en önemli oyuncuları yine Cenk Tosun ile Anderson Talisca olacak. Sakatlığının ardından görev aldığı iki resmi maçta da gol atmayı başaran Talisca ile ligdeki son 4 karşılaşmada 4 gol bulan Cenk, Aytemiz Alanyaspor karşısında da takımlarının galibiyeti için gol arayacak.

HUTCHINSON KART SINIRINDA

Beşiktaşın önemli oyuncularından Atiba Hutchinson, sarı kart sınırında görevini yapmaya devam ediyor. Orta sahada savunmaya dönük başarılı oyunuyla dikkati çeken tecrübeli oyuncu, gördüğü 3 sarı kartla sınırda bulunuyor. Hutchinson, yarınki karşılaşmada kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 19. haftadaki Atiker Konyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

“Beşiktaş maçı öncesinde bir kan değişikliği söz konusu”

İdmanı izleyen Sportif Direktör Taner Savut, yollarını ayırdıkları ve 3 sezondur birlikte büyük başarılar yaşadıkları Kalpar’a teknik direktörlük hayatında başarılar diledi. Pazartesi Günü Beşiktaş ile normalde sezonun ikinci yarısının ilk maçını oynayacaklarını söyleyen Savut, “Beşiktaş maçı öncesinde bir kan değişikliği söz konusu. Alt yapı hocaları nezaretinde Beşiktaş maçına hazırlanıyoruz. Beşiktaş büyük bir takım ama kendi sahamızda oynayacağız. Yapılaması ve yapılmaması gerekenler konusunda hazırlanıyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Puan ve puanlar için çalışacağız” dedi.

“Guerrier rahatsızlığını atlattı”

Takımda eksik oyuncular hakkında da bilgi veren Savut, Deniz Vural’ın uzun süren sakatlığının söz konusu olduğunu, Sackey’in bireysel performans antrenörü eşliğinde çalıştığını belirtti. Beşiktaş maçında Candeias ve Omeruo’nun da kart cezalı olacağını hatırlatan Savut, Guerrier’in de ufak rahatsızlığını atlatarak takımla birlikte çalıştığını bildirdi.

“Devre arasında iyi hazırlandık”

Beşiktaş maçından umutlu olduğunu dile getiren Savut şöyle konuştu:

“Devre arasında iyi hazırlandık. Yaşanan gelişmelerin takımı çok etkilemeyecek. Son maçta şansız bir maç oynadık. Maçın ilk dakikasında gol yedik, sonra 2 ve 3. goller geldi. Bunlar altından kalkacak kolay şeyler değil. Ancak maçta reaksiyon gösterdik ve toparlandık, çabaladık ama sonucu puan ve puanlara getiremedik.”

“Gerçek performansımızı sahaya yansıtacağız”

Savut, takımda çok önemli oyuncularının eksik olduğunu ve bu oyuncuların da yerlerinin zor doldurulduğunu ifade ederek, “Afrika kupasında oyuncularımız var, sakatlıklarımız var ama tam kadro hazırlandığımızda gerçek performansımızı sahaya yansıtacağımızı düşünüyorum.”

Alanyaspor-Beşiktaş eksik ve cezalı listesi...

Beşiktaş'ta Adriano ve Andreas Beck kart cezalısı Caner ise sakat olduğu için bu maçta forma giyemeyecek. Vincent Aboubakar ise Afrika Kupası'nda olduğu için takımını yalnız bırakacak. Ev sahibi takımda ise Daniel Candeias kart cezalısı, Deniz Vural, Isaac Sackey ve Nuru Suley'in sakatlıkları bulunuyor.

Ligde son durum

Alanyaspor 17 hafta sonunda 18 puan topladı ve 14. sırada bulunuyor. Bu sezon 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan Antalya temsilcisi son 3 maçından galibiyet çıkartamadı.

Beşiktaş 38 puanla Başakşehir'in hemen arkasında 2. sırada bulunuyor. Geçen hafta Osmanlıspor deplasmanından 3 puanla ayrılan siyah-beyazlılar bu sezon çıktığı 17 maçta 11 galibiyet, 5 beraberlik alırken sadece 1 maçta mağlup oldu.

MAÇ BİLGİLERİ

Maçın saati: 20:00

Maçın günü: 23 Ocak 2017

Stadyum: Alanya Stadı

Maçın hakemi: Alper Ulusoy

Canlı Yayın: Beinsports

Canlı anlatım: turkiyegazetesi.com.tr

ALANYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI ALPER ULUSOY'UN

Merkez Hakem Kurulu’ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, 23 Ocak'ta oynanacak Alanyaspor Beşiktaş karşılaşmasında Alper Ulusoy düdük çalacak.