Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanya La Liga'da 19. hafta karşılaşmasında Barcelona, Eibar deplasmanındaydı. Bir maçı eksik olan Real Madrid'in kazandığı haftada, puan kaybına tahammülü olmayan Barça'da 10. dakikada Sergio Bousquets'in yerine oyuna dahil olan Denis Suarez takımını öne geçirdi; 1-0.

İlk yarı 1-0 Barcelona üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda 50. dakikada Lionel Messi, skoru 2-0 yaptı. 68'de Luis Suarez, farkı 3'e taşıyan golü kaydetti.

Maçın skorunu ise 90+2'de Neymar belirledi ve Katalan ekibi 4-0'la maçtan galibiyet ile ayrıldı.

Bu sonucun ardından Barcelona, 41 puana yükselerek bir maçı eksik olan Real Madrid'le aradaki puan farkını 2'ye indirdi. 10. sıradaki Eibar ise 26 puanda kaldı.