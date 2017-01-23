Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karabükspor deplasmanından eli boş dönen ve şampiyonluk yarışında büyük yara alan Galatasaray, bir kez daha kafa golüyle rakibine boyun eğdi. Sarı-kırmızılı takım, bu sezon yediği 18 golün 10'unu kafayla ağlarında görürken, Avrupa'da bu alanda en kötü 4. takım oldu. Kafa ile yediği gol sayısında majör ligler ve Türkiye'de yer alan 116 takım içinde sadece Osasuna (13), Stoke City (12) ve Sunderland'e (11) geçilen Galatasaray, yüzde 55,5 oranındaki kafa golü yüzdesiyle de 116 takım arasında en kötü ekip oldu.

İKİ SEZONDA 14 KAFA GOLÜ YEMİŞTİ

Bu sezon 18 hafta geride kalmasına rağmen 10 kafa golü yiyen Galatasaray, geçtiğimiz iki sezonda ise ağlarında gördüğü 84 golün sadece 14'ünü yani yüzde 16,6'sını kafa ile yemişti. Cimbom, 2015-2016 sezonunda 49 golün 9'una, 2014-2015 sezonunda ise 35 golün 5'ini kafa ile ağlarında görmüştü. Aslan'da savunma göbeğine yapılan takviyelere rağmen takım savunmasındaki zafiyet kafa gollerine engel olamadı.