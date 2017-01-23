Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Trabzonspor ikinci yarıda bambaşka olacağını Kasımpaşa’yı deplasmanda yenerek bir kez daha gösterdi. Geçen hafta yine dış sahada Bursaspor’u mağlup eden bordo-mavililer dünkü galibiyetiyle bu sezon ikinci defa üst üste 2 maçını kazandı. Karşılaşmaya etkili başlayan Trabzonspor’du. Okay’ın 10. dakikdaki vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü. 33’te Koita’nın kafa vuruşunda Onur topu iki hamle ile çizgiden çıkardı. 41’de Tunay’ın karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı sert vuruşta top üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Trabzonspor’un golü 45+2’de geldi. Sol kanattan Yusuf’un kullandığı kornere ceza sahasında iyi yükselen yeni transfer Mas, adeta çivi gibi çaktı kafayı ve toğu ağlara gönderdi: 1-0.

Akbaş kurtardı

İkinci yarıda Kasımpaşa baskılı bir oyun ortaya koydu. 58. dakikada sağ kanattan Popov’un ortaladığı topa ceza sahasında iyi yükselen Koita’nın kafa vuruşu üstten auta gitti. 78. dakikada Eduok’un ceza sahası dışından sert şutunda top farklı şekilde auta çıktı. 88’de Turgut Doğan’ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada defanstan sekip havalanan topa Koita yine vurdu, top yine üstten auta çıktı. 90+5’te kaleci Onur gereksiz bir şekilde çıktı ve müdahalesi kısa düştü. Adem Büyük’ün vuruşunda Mustafa Akbaş, kaleye giden topu son anda kafayla kornere gönderdi. Ardından Yusuf Erdoğan karşı karşıya pozisyonda kaleci Ramazan’ı geçemedi ve 1-0’la maçı kazanan Trabzonspor oldu.