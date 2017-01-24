Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haftanın son maçında Adana Demirspor, Samsunspor'u konuk etti. Adana temsilcisi, uzatma dakikalarında attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı ve haftayı 3 puanla tamamladı.

Eskişehirspor'un 34 puan ve averajla lider durumda bulunduğu ligin 18. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve 19. haftanın programı şöyle:

- Sonuçlar

Elazığspor-Manisaspor: 2-2

Evkur Yeni Malatyaspor-Mersin İdmanyurdu: 2-1

Eskişehirspor-Balıkesirspor: 3-2

Giresunspor-Altınordu: 1-0

Ümraniyespor-Şanlıurfaspor: 1-0

Bandırmaspor-Denizlispor: 0-0

Sivasspor-Boluspor: 3-1

Göztepe-Büyükşehir Gaziantepspor: 2-2

Adana Demirspor-Samsunspor: 1-0

Not: Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Adana Demirspor, Denizlispor, Manisaspor ve Mersin İdmanyurdu'na üçer, Elazığspor'a ise 6 puan silme cezası vermişti.

- 19. hafta

27 Ocak Cuma:

18.00 Balıkesirspor-Giresunspor

28 Ocak Cumartesi:

13.00 Denizlispor-Adana Demirspor

18.00 Büyükşehir Gaziantepspor-Bandırmaspor

29 Ocak Pazar:

13.00 Boluspor-Elazığspor

13.00 Manisaspor-Ümraniyespor

16.00 Mersin İdmanyurdu-Sivasspor

16.00 Samsunspor-Evkur Yeni Malatyaspor

18.30 Altınordu-Göztepe

30 Ocak Pazartesi:

18.30 Şanlıurfaspor-Eskişehirspor