Haftanın son maçında Adana Demirspor, Samsunspor'u konuk etti. Adana temsilcisi, uzatma dakikalarında attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı ve haftayı 3 puanla tamamladı.
Eskişehirspor'un 34 puan ve averajla lider durumda bulunduğu ligin 18. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve 19. haftanın programı şöyle:
- Sonuçlar
Elazığspor-Manisaspor: 2-2
Evkur Yeni Malatyaspor-Mersin İdmanyurdu: 2-1
Eskişehirspor-Balıkesirspor: 3-2
Giresunspor-Altınordu: 1-0
Ümraniyespor-Şanlıurfaspor: 1-0
Bandırmaspor-Denizlispor: 0-0
Sivasspor-Boluspor: 3-1
Göztepe-Büyükşehir Gaziantepspor: 2-2
Adana Demirspor-Samsunspor: 1-0
Not: Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Adana Demirspor, Denizlispor, Manisaspor ve Mersin İdmanyurdu'na üçer, Elazığspor'a ise 6 puan silme cezası vermişti.
- 19. hafta
27 Ocak Cuma:
18.00 Balıkesirspor-Giresunspor
28 Ocak Cumartesi:
13.00 Denizlispor-Adana Demirspor
18.00 Büyükşehir Gaziantepspor-Bandırmaspor
29 Ocak Pazar:
13.00 Boluspor-Elazığspor
13.00 Manisaspor-Ümraniyespor
16.00 Mersin İdmanyurdu-Sivasspor
16.00 Samsunspor-Evkur Yeni Malatyaspor
18.30 Altınordu-Göztepe
30 Ocak Pazartesi:
18.30 Şanlıurfaspor-Eskişehirspor