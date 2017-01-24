Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hollandalı çalıştırıcı genç yıldızı sonrasında Salih Uçan'la özel bir görüşme yapıp şunları söyledi: "Seni oyundan aldım ancak, performansından memnunum. Tek bir şartım var; çalışmalarına bu şekilde devam edeceksin. Çalışmazsan, kulübeye dönersin."