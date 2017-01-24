Hollandalı çalıştırıcı genç yıldızı sonrasında Salih Uçan'la özel bir görüşme yapıp şunları söyledi: "Seni oyundan aldım ancak, performansından memnunum. Tek bir şartım var; çalışmalarına bu şekilde devam edeceksin. Çalışmazsan, kulübeye dönersin."
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Hollandalı çalıştırıcı genç yıldızı sonrasında Salih Uçan'la özel bir görüşme yapıp şunları söyledi: "Seni oyundan aldım ancak, performansından memnunum. Tek bir şartım var; çalışmalarına bu şekilde devam edeceksin. Çalışmazsan, kulübeye dönersin."
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