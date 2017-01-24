Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sahasında Başakşehir’i 2-1 yenerek şampiyonluk yarışına yeniden ortak olan Fenerbahçe’de galibiyet sevinci ve basit puan kayıplarının üzüntüsü bir arada yaşandı. Çünkü ciddi bir tezatlık vardı. Bu sezon ligde ilk dört sırada yer alan takımların kendi aralarında oynadığı maçlar incelendiğinde Fenerbahçe, Başakşehir ile birlikte 1.75’lik puan ortalamasıyla zirvede. Ki aynı sarı-lacivertliler, ilk dört sıradaki takımların son beş sıradaki takımlarla maçlarına bakıldığında ise 1.8’lik puan ortalamasıyla son sırada. Güçlü takımlardan aldı, zayıf ekiplere verdi. Tıpkı zenginlerden çalıp fakirlere dağıtan masal kahramanı Robin Hood gibi. Fenerbahçe, Kadıköy’de düşme hattında yer alan Adanaspor ve Kayserispor’a bıraktığı dört puanın yanı sıra Alanyaspor ve Bursaspor maçlarında da beş puan kaybetmişti.

Puan alan kovuldu

Başakşehir maçının ardından Kayseri ve Bursa deplasmanlarına çıkacak sarı-lacivertli takım sezon başında puan kaybettiği bu iki rakibine karşı altı puan kazanıp şampiyonluk yarışındaki iddiasını artırma mücadelesi verecek. Dikkat çekici bir ayrıntı ise rakip teknik adamlarla ilgili. Ligin ilk yarısında Fenerbahçe’den puan alma başarısı gösteren Kayserispor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ve Alanyaspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar görevlerinden ayrıldı. Bu üç takımdan Alanyaspor ve Bursaspor’un yeni teknik direktörü henüz netleşmezken, Kayserispor’un önümüzdeki hafta Sergen Yalçın yönetiminde nasıl bir performans sergileyeceği de şimdiden merak konusu oldu. > Uğur AKTAN