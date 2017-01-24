Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Göreve geldiği günden beri mevcut kadro yapısının dengesizliğinden yakınan Dirk Advocaat, gelecek sezonun takımını kurmak için kolları sıvadı. Hollandalı teknik adam, kendisinden son derece memnun olan yönetimden henüz yeni bir sözleşme teklifi almasa da yeni Fenerbahçe için gerekli çalışmaları başlattı. Mukavelesi sezon sonunda bitecek olan Advocaat, kendisiyle ilgili bir görüşme yapmadığı yönetime transfer listesini sundu... Tecrübeli çalıştırıcı sadece istediği oyuncuların değil, kadroda düşünmediği futbolcuların da ismini yönetime bildirdi. Günü kurtarıcı politikaların kimseye bir fayda sağlamayacağını düşünen Advocaat, detaylı bir çalışma yaparken, yönetimden hocanın bu samimiyetini karşılıksız bırakmadı.

‘Aynı tip oyuncu çok’

Başarı da istikrar için planlı çalışmanın öneminde vurgu yapan Dirk Advocaat, “Yeni sezonun kadrosunu şimdiden düşünmeli ve gereken hamleleri yapmalıyız. Bu işler Haziran ayına bırakılmaz. O tarihlerde alternatifler azalır, rakamlar yükselir” ifadeleriyle yönetimi uyardı. Takımdan gitmesi gereken isimleri de belirleyen Hollandalı, “Kadromuzda çok iyi oyuncular var. Ancak önemli olan dengedir. Aynı mevkide aynı tip bir çok oyuncu bulunmasının takıma bir faydası olmaz” ikazında bulundu. Oyuncu kalitesinin yükseltilmesi gerektiğini de belirten Küçük General lakaplı hoca, “Ne zaman ne yapacağı belli olmayan, istikrarsız oyunculardan da kurtulmamız gerek” vurgusu yaptı. Advocaat’ın transfer listesinde ağırlıklı olarak bizzat çalıştığı isimlere yer verdiği öğrenildi. > M.Emin ULUÇ