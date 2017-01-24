Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sezonun ilk yarısında tam anlamıyla kâbus yaşayan ve tarihinin en kötü performansına imza atan Trabzonspor’da uzun sürenin ardından yüzler gülüyor. İkinci yarıya Bursaspor deplasmanındaki galibiyetle başlayan bordo-mavililer, İstanbul’da da Kasımpaşa’yı devirdi ve 2’de 2 yaparak kendine geldi. Takımın üzerindeki kara bulutlar tamamen dağılmış, teknik direktör ve oyuncular da havaya girmiş durumda “Sıradaki gelsin” diyor. Yönetim ve teknik ekip arasında devre arasında yaşanan gerginlikler de ortadan kalktı. Tam bir takım havasına sahip olan bordo-mavililerin bu durumuna en çok taraftarlar seviniyor. Takımlarının ilk yarının sonundaki performansının ardından karalar bağlayan bordo-mavili renklere gönül verenler, özledikleri takımı seyretmenin keyfini yaşıyor.

Hedef Avrupa

Trabzonspor Yönetim Kurulu üyesi Gökhan Saral da galibiyetlerin ardından memnuniyetini dile getirdi. Temelleri sağlam bir takım oluşturmak istediklerini belirten Saral, “Deplasmanda Bursaspor ve Kasımpaşa galibiyetleriyle önemli puanlar alarak güzel bir başlangıç yaptık. Yeni transferlerimiz takıma önemli katkı sağladı” dedi. Saral, Trabzonspor’un gelecek sezon Avrupa Kupaları’nda olmasını çok arzu ettiklerini ifade ederek “Ligin ilk yarısında önemli puan kayıpları yaşadık. Ziraat Türkiye Kupası’nda şansımızı sonuna kadar zorlayacağız. Trabzonspor’un Avrupa’da olmasını çok arzu ediyoruz ama lig sonunda nerede olduğumuzu hep birlikte göreceğiz. Asıl gayemiz gelecek sezon zirveye oynayacak kadroyu kurmaktır” diye konuştu.