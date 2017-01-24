Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Beşiktaş, Başakşehir’in Fenerbahçe deplasmanında kaybettiği haftada Alanyaspor’u deplasmanda 4-1 yendi ve zirveye oturdu. Baştan sona oldukça yüksek bir tempoya sahne olan maçta perdeyi açan gol Afrika Kupası’ndaki Aboubakar’ı aratmayan Cenk’ten geldi. 14’te Quaresma’nın sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Cenk, bu sezonki 12. golünü şık bir kafa vuruşuyla attı: 1-0. 26’da Alanya beraberlik golüne çok yaklaştı ama Fabri’yi geçen Vagner Love’un kaleye yönelen şutunu Tosic kesti. 39’da Tolgay’ın derinlemesine attığı güzel pasa iyi hareketlenen Ryan Babel kaleciyi ve savunma oyuncularını iyi ekarte ederek Beşiktaş formasıyla ilk golünü attı: 2-0.

Üst üste 3. galibiyet

Maçın ikinci yarısı da tempo açısından ilk yarıyı aratmadı. 47’de kullanılan köşe vuruşunda Cenk Ahmet elle müdahalede bulunca maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi ve Quaresma bu sezon ligde ilk defa fileleri havalandırdı: 3-0. 53’te Alanya’nın Haitili oyuncusu Donald Guerrier topla ceza sahasına sokuldu ama Fabri’nin hamlesiyle yerde kalınca Alper Ulusoy bir kez daha beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Vagner Love farkı ikiye indirdi: 3-1. 73’te Marcelo, Quaresma’nın kullandığı köşe vuruşunda zor bir pozisyonda olmasına rağmen düzgün bir kafa vuruşuyla maçın skorunu belirledi: 4-1. Beşiktaş bu sonucun ardından üst üste üçüncü galibiyetini alırken, Alanya da üst üste üçüncü defa sahadan üzgün ayrıldı.