Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Forvet takviyesi yapmayı planlayan Beşiktaş ile anılan Guangzhou Evergrande forması giyen Jackson Martinez Asya Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer almadı.

KADROYA ALINMADI

Brezilyalı teknik adam Felipe Scolari'nin çalıştırdığı Çin Süper Ligi ekibi Guangzhou Evergrande, Asya Futbol Federasyonu'na Asya Şampiyonlar Ligi için kadrosunu bildirirken, 30 yaşındaki Martinez bu kadroya dahil edilmedi.

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Beşkitaş'ın da yüksek maliyeti nedeniyle kiralama opsiyonunu da düşündüğü Jackson Martinez'in bu gelişmeden sonra nasıl bir tavır alacağı bilinmiyor. İspanyol basının da dikkatini çeken bu gelişmeden sonra tecrübeli Kolombiyalı golcünün takımdan ayrılabileceği belirtildi.

Guangzhou Evergrande'nin 2016 Şubat ayında Atletico Madrid'den 42 mliyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Martinez'in kulübü ile 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.