Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertli ekibin bir orta saha takviyesi yapması beklenirken, Mehmet Ekici ve Jose Sosa'nın ardından farklı bir isim gündeme geldi.

ESPN'in kendi kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Fenerbahçe İngiltere Premier Lig'de yer alan Stoke City'nin İskoç orta saha oyuncusu Charlie Adam'ı istiyor.

Haberde bu transferi teknik direktör Dick Advocaat'ın bizzat istediği öne sürülürken, Hollandalı hocanın Adam'ı Sunderland’i çalıştırdığı dönemden tanıdığı yazıldı.

Kariyerinde daha önce Liverpool ve Glasgow Rangers formaları da giymiş olan Adam, bu sezon ilk haftalarında şans bulmakta zorlandığı Stoke City'de özellikle sonlara doğru daha fazla süre bulup etkili bir performans ortaya koydu. Toplamda 15 Premier Lig maçında 976 dakika süre alan 31 yaşındaki oyuncu, 1 gol atıp 4 de asist yaptı.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan oyuncu ile son performansından sonra başka Premier Lig takımları da ilgilenirken, ESPN'in iddiasına göre Fenerbahçe'nin de istediği oyuncuyu Stoke City takımda tutmak istiyor.