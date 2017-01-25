Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğindeki forma satışlarında Golden State Warriors'ın yıldız oyun kurucusu Stephen Curry zirvede yer aldı. NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, geçen yılın ekim-aralık döneminde en çok forması satılan ismin, son iki yılın "En Değerli Oyuncu" (MVP) ödülüne layık görülen ve 2015'te Golden State Warriors'la şampiyonluk yaşayan Stephen Curry olduğu ifade edildi. Curry, bir önceki çeyreğe göre forma satışlarında zirvedeki yerini korurken, Cleveland Cavaliers'la geçen sezon kariyerindeki üçüncü şampiyonluğu elde eden LeBron James ise ikinci sırada yer aldı. Bu sezon Oklahoma City Thunder'dan Golden State Warriors'a transfer olan Kevin Durant'in üçüncü sırada bulunduğu forma satışları sıralamasında, Cleveland Cavaliers'ın oyun kurucusu Kyrie Irving dördüncü ve Oklahoma City Thunderlı Russell Westbrook ise beşinci sırada kendine yer buldu.

Takım ürünlerinde Warriors zirvede

Geçen yılın dördüncü çeyreğinde satılan ticari takım ürünlerinde Golden State Warriors zirvede yer aldı. Takım ürünlerinde Cleveland Cavaliers 2, Los Angeles Lakers 3, Chicago Bulls 4 ve New York Knicks ise 5. olarak sıralandı.