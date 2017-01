Türkiye Gazetesi

“Bizim için önemli olan evimizde kaybetmemek” diyen Hollandalı çalıştırıcı, “Beşiktaş’la aramızda 6 puan olması problem değil. Dış sahada zaten iyiyiz. Onları deplasmanda yenerek farkı 3’e indireceğiz. Sonrasında panik yapacaklar ve biz zirveyi ele geçireceğiz. Takımıma güveniyorum, şampiyonluğa inanıyorum” dedi.

Taşların yerine oturmaya başladığını belirten Dirk Advocaat, şampiyonluktan daha coşkulu bahsetmeye başlarken, yönetimden de transferlerin bir an önce bitirilmesini istedi. Özellikle Mehmet Ekici konusunda son derece ısrarlı olan Hollandalı hoca, her gün yöneticilerden Ekici’yle ilgili bilgi alırken, “Biz takım olarak görevlerimizi yerine getiriyoruz. Yönetim de takviyeleri bir an önce bitirirse sorun kalmaz. Şampiyonluk geliyor, yeter ki transferler bitsin” ifadelerini kullandı.