Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uzun süredir gol yollarında sıkıntı yaşayan Trabzonspor, bu derdini gidermek adına çok önemli bir transfer geçekleştirdi. Akhisar Belediyespor’dan kadroya takviye edilen Hugo Rodallega’nın istatistikleri göz önünde bulundurulduğunda bordo-mavili takımın gol problemine ilaç olması bekleniyor. Geçen sezondan bu yana Trabzonspor’un forvetleri son derece düşük performanslar sergilerken, Süper Lig’de Rodallega fırtınası yaşanıyordu. Kolombiyalı yıldız henüz ilk sezonunda 21 (toplamda 25) defa fileleri havalandırarak tam bir golcü olduğunu göstermişti. Bordo-mavililerin büyük ümitlerle transfer ettiği Cardozo, N’Doye, Suk ve Muhammet Demir’in 2015-16 sezonundan itibaren rakamlar değerlendirildiğinde attığı gol sayısı ise toplamda 15.

Muslera ona hayran

Yani dört ‘golcü’ de Rodallega’nın tek başına yakaladığı istatistiğin çok uzağında kaldı. Hızı, tekniği, bitirici vuruşlarıyla futbolseverlerin büyük beğenisini kazanan Rodallega artık Trabzonspor’un başarısı için ter dökecek. Galatasaray’ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera’nın, ligin ilk haftalarında oynanan maçtan sonra Rodallega’ya “Ne zaman bize geliyorsun?” diye sorması da Trabzonspor’un ne kadar önemli bir transfer yaptığının göstergeleri arasında. Uzun zamandır golcü isteyen Teknik Direktör Ersun Yanal’ın da Kolombiyalı yıldızı bekletmeden formayı vermesi bekleniyor.

Takımı sırtlayacağım

Hugo Rodellaga dün Trabzon’a gelerek takıma katıldı. İlk idmanını yapan ve yeni arkadaşlarıyla tanışan Kolombiyalı yıldız, “Trabzonspor çok büyük bir kulüp, mazisi başarılarla dolu. Şanlı bir tarihe sahip. Böyle bir kulübe geldiğim için çok mutlu ve gururluyum. Amacım burada iyi bir performans sergileyerek katkı sağlamak ve takımı bulunduğu yerden daha yukarılara taşımak” dedi. Öte yandan Asbaşkan Ahmet Çubukçu, Rodallega’ya giyeceği 28 numaralı formasını verdi.