Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ki kapalı kutu olan Matej Mitrovic’e 4.2 milyon avro bonservis ücreti ödendiği ve hedef haline geldiği dönemde... Devre arasında Mitrovic ile beraber Babel’i (sıfır bonservis) kadrosuna katan siyah-beyazlılar Ersan Gülüm’ün işini bitirdi, Demba Ba için de söz kesti. Kartal’ın son 3 sezon içerisindeki alışverişinde dikkat çeken ve çok kârlı işlere imza atılan üç isim ne ilginçtir ki yeniden yuvalarına döndü. Hem de yine kârlı şekilde. Hem de Beşiktaş’a yine kazandırarak.

Ba ile başladı

Her şey Demba Ba ile başladı. Tarihler 27 Haziran 2015’i gösterdiğinde siyah-beyazlılar tarihinin en kârlı işine imza attı. Chelsea’den 6 milyon avroya transfer edilen Senegalli forvet Shanghai Shenhua’ya 13 milyon avroya satıldı. Ki bu işten hem Demba Ba hem de Beşiktaş Kulübü mutluydu. Her iki taraf da kazanmıştı. Ancak şimdi dönemin mutlu tarafının yolları yeniden kesişti. Ba, Beşiktaş’ı unutamadı, Beşiktaş da onu. Eğer Ba’nın sağlık raporları iyi çıkarsa yarım sezonluğuna yeniden Kartal olacak. Hem de kiralama ücreti ödenmeden.

Atınç ile sürdü

Demba Ba’nın satışının üzerinden bir kaç gün geçmişti ki (1 Temmuz 2015) bu kez Atınç Nukan olayı patladı. Beşiktaş’ın altyapısından yetişen ve fazla forma şansı bile bulamayan genç stoper Bundesliga hedefi olan Leipzig’in gelecek planındaydı. Ve verilen rakam inanılmazdı: 5 milyon avro. Ardından takım Bundesliga’ya çıktı 1 milyon avro da bonus kazandı Beşiktaş. Aynı Atınç Nukan bu sezon başında Kartal Yuvası’na 1 sezonluğuna kiralık dönerken Beşiktaş yönetimi ne yaptı biliyor musunuz? Para ödemedi gibi 100 bin avro da kiralama bedeli aldı.

Ersan ile bitti

Ve son gelişme... Ersan Adem Gülüm... Adanaspor’dan 2 milyon avroya transfer edildiğinde “Bu kadar para verilir mi?” denilen stoper. İşte o Ersan da atılım içinde olan Çin rüzgârına kapılıp Beşiktaş’a para kazandıranlardandı. Geçen sezonun devre arasında Hebei China Fortune Kulübü’ne 7 milyon avro bonservis bedeli karşılığında satıldı. Yerine ise Marcelo kiralık alınıp sonra o da ucuza “kalıcı” hale getirilecekti. Ve Ersan yeniden yarım sezonluğuna Kartal Yuvası’nda. Hem de kiralama bedeli ödemeden. İşin özeti: Satarken de alırken de kazanmak bu olsa gerek.