Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da gösterdiği performans ile Avrupa'nın dikkatini çeken Fernando Muslera için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

İngiliz basınından Telegraph sitesi Bournemouth kulübünün radarında olan Asmir Begovic'in ayrılık ihtimali üzerine Chelsea'nin harekete geçtiğini yazdı. Haberde yer alan iddialara göre Chelsea bu ayrılık gerçekleşirse Celtic'ten Craig Gordon, Espanyol'dan Diego López ya da Galatasaray'dan Fernando Muslera'yı transfer edecek.

CONTE ONAY VERDİ

Chelsea'nin İtalyan teknik direktörü Antonio Conte'nin Muslera'yı Lazio kariyeri nedeniyle yakından tanıdığı ve transfere onay verdiği öne sürüldü. Öte yandan Asmir Begovic'in forma şansı bulmak için ayrılmak istemesine rağme Conte tarafından kalması yönünde ikna edileceği belirtildi.

MUSLERA KALACAK MI?

Spor Toto Süper Lig ekibi Galatasaray'da gösterdiği performans ile taraftarlarının sevgilisi haline gelen Fernando Muslera için karar verildi.

Galatasaray yöneticileri, Fernando Muslera ile 5 yıllık yeni sözleşme imzalanacağını ve ücretinin aynı kalacağını açıkladı.

Muslera'nın kontratını uzatmak istediklerini ifade eden sarı kırmızılı yöneticiler, "Bunun için acelemiz yok. Şu anda da, sezon sonunda da imzaları atabiliriz. Muslera da bu konuya sıcak bakıyor. ve kendisini buraya ait hisseden bir oyuncu. 1 yıl kalan Sözleşmesini 5 yıla tamamlayacağız. Ücreti de şu anki şartlarla aynı olacak." diye konuştu.

Uruguaylı eldiven Galatasaray'da 3 Lig, 3 Türkiye Kupası, 4 de Türkiye Süper Kupası kazandı.