Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Japonların 3 milyon Euro'luk resmi teklifine “5 milyon Euro istiyoruz” diye yanıt veren Galatasaray’a Vissel Kobe yine beklediği rakamla kapısını çalmadı.

Japon Kulübü bu sabah Galatasaray’a 3.5 milyon Euro'luk resmi teklif yaptı.

Galatasaray, Vissel Kobe Kulübünün yeni teklifine şimdilik hiçbir yanıt vermedi. Sarı kırmızılılar şu anda Lukas Podolski’nin yerine forvet arayışı içinde... Bu arayışlara göre Galatasaray yönetimi Japon kulübüne geri dönüş yapacak. Japonya’da transfer takviminin 1 Mart’a kadar sürmesi nedeni ile Galatasaray acele etmeyecek.