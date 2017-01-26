Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupasında gruplarını ilk ikide tamamlayan takımlar belli oldu. Son 16 turunda eşleşmeler çapraz eşleşme usulüne göre belirlendi. Karşılaşmalar tek maç eleme usulüne göre lider takımların sahasında 4 ve 5 Şubat tarihlerinde oynanacak. Kupada derbi maça sahne olacak olan eşleşmede Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek. Galatasaray ise Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 eşleşmeleri şu şekilde:

Beşiktaş - Fenerbahçe

Medipol Başakşehir - Galatasaray

Gençlerbirliği - Kayserispor

Kasımpaşa - Osmanlıspor

Konyaspor - Ümraniyespor

Akhisar Belediyespor - Gümüşhanespor

Tuzlaspor - Sivasspor

Şanlıurfaspor - Çaykur Rizespor