Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası'nda tur şansını daha önce yitiren Trabzonspor, H Grubu'ndaki altıncı ve son maçında Atiker Konyaspor'u 1-0 yendi. Bordo-mavili ekibe galibiyeti getiren golü 39. dakikada Olcay Şahan'ın asistinde Dame N'Doye kaydetti.



Ligdeki Gaziantepspor maçıyla birlikte yeni stadına taşınacak olan Trabzonspor, böylece Hüseyin Avni Aker'e galibiyetle veda etti. N'Doye da Avni Aker'deki son gol atan isim oldu.



Karadeniz ekibi grubu 9 puanla tamamladı. Lider Atiker Konyaspor ise grubu 11 puanla bitirdi ve Ümraniyespor ile eşleşti.