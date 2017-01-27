Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk İnan'ın performansından memnun olmayan Galatasaray yönetimi orta saha arayışlarını sürdürüyor. O. Lyon'un 24 yaşındaki dinamosu Jordan Ferri için sarı-kırmızılı kulübün tam 3 gün pazarlık yaptığı ortaya çıktı. 7.5 milyon Euro ile masaya oturan Fransız ekibinin son olarak 6 milyon Euro'ya indiği ancak Galatasaray'ın Ferri için bu bonservisi ödemeyi kabul etmediği öğrenildi. Bu arada ismi Trabzonspor'la anılan Şilili hücum oyuncusu Fabian Orellana'yı menajerler Galatasaray'a da önerdi. Sarı-kırmızılı kulüp düşünmek için süre istedi ve Orellana'nın Celta Vigo'daki performansı analiz ediliyor.

15 Maç

0 Gol

2 Asist

2 İsabetli şut

747 Dakika