Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER FARUK ÜNAL

MHK, ligin 19. haftasında maç yönetecek hakemleri açıkladı. İlk dikkati çeken şey; geçtiğimiz hafta K.Karabük-Galatasaray karşılaşmasında gol atan Yasin’e ‘elinle mi aldın’ diye soran Cüneyt Çakır’a bu hafta maç verilmemesi oldu. Fırat Aydınus, Barış Şimşek ve Tolga Özkalfa sakatlıklarından dolayı ligin ikinci yarısında maç alamıyor. Kalan 19 hakemden de Bülent Birincioğlu ve Kutluhan Bilgiç’e henüz Süper Lig’de maç verilmedi. 17 hakemle ligi, kupayı ve TFF 1.Lig’in zorlu maçlarını idare etmek isteyen MHK’nın ‘az sayıda hakemle ligi götürme anlayışı’ yerle bir oldu. Hakem sayısı az olunca gözlemci notunun da bir manası kalmadı. MHK 19. haftada çok çelişkili tayinlere imza attı...

16. haftadaki Adana-M Başakşehir maçında cezaya giren Hüseyin Göçek’e 17, 18 ve 19. haftalarda maç verilmedi.



16. haftadaki Kayseri-K.Karabük maçında cezaya giren Halil Umut Meler, 18. haftada Kasımpaşa-Trabzon maçıyla döndü.



Atiker Konya-Ç.Rize maçında ev sahibi takımın net penaltısını vermeyen ve elle oynayan oyuncuyu ikinci sarıdan atmayan Halis Özkahya’ya, M Başakşehir-Bursa maçı verilmiş.



Osmanlı-Antalya maçında, ev sahibi takımın faulden atılan golünü veren Özgür Yankaya, Beşiktaş-Atiker Konya maçı ile ödüllendirilmiş. Üstelik geçen hafta gözlemcisinden 8.0 almıştı. 8.0, 7.9’dan daha düşük bir performans demektir.

F.Bahçe-M Başakşehir maçında Bülent Yıdırım verdiği-vermediği penaltılarla çok tartışıldı. Bu hafta dinlenmeden Adana-Kasımpaşa maçına verilmiş.



17.haftada yönettiği F.Bahçe-Adana maçıyla gündemi değiştiren Serkan Çınar 1 hafta dinlendikten sonra bu hafta G.Birliği-Osmanlı maçında.



Kasımpaşa-G.Birliği maçında verdiği ve vermediği penaltılarla yetersiz görülen Arda Kardeşler, ara vermeden geçen TFF 1.Lig’de bu hafta da Antalya-Alanya maçına verildi.



Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek ve Halil Umut Meler pazartesi günü Malaga’da UEFA’nın kış seminerine katılacaklar, salı günü de yo-yo testinden geçecekler.

Haftanın hakemleri

Ç.Rize-K.Karabük

(Y.Kemal Uğurlu)

Antalya-A.Alanya

(Arda Kardeşler)

G.Saray-Akhisar

(Ali Palabıyık)

G.Birliği-Osmanlı

(Serkan Çınar)

Başakşehir-Bursa

(Halis Özkahya)

Trabzon-G.Antep

(Ümit Öztürk)

Kayseri-F.Bahçe

(Mete Kalkavan)

Adana-Kasımpaşa

(Bülent Yıldırım)

Beşiktaş-A.Konya

(Özgür Yankaya)