Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’da futboldan sorumlu yönetici Levent Nazifoğlu’nun geçtiğimiz günlerde yaptığı şok açıklamaların yankıları sürüyor. Nazifoğlu bir te-

levizyon kanalına bağlanıp, Galatasaray’ın eski yöneticisi Fatih Altaylı için, “Bu kişiyi adam yerine koymam, çünkü adam değil”, eski başkan Ünal Aysal için ise “Şimdi yollamak istediğimiz garip futbolcuları aldı, sonra kaçıp gitti. Şimdi de gelmek istiyor” şeklinde açıklamalar yapmıştı. Levent Nazifoğlu’nun bu sözleri camia içinde infial oluşturdu. Camianın duayen isimlerinden Doğan Sarıbeyoğlu, “Galatasaray kültüründe, çıkıp medyaya o şekilde konuşmaya yer yoktur. Kulüp iyi yönetilmiyor. Çünkü başkan ve yöneticilerin tamamı kulüpçülük konusunda bilgi sahibi değiller” dedi.

Başkan onaylamış

Eski yönetici ve başkan adaylarından Ahmet Özdoğan ise konuyla ilgili “Son zamanlarda Galatasaray tavrına yakışmayan o kadar çok olay oldu ki. Olayı sadece Nazifoğlu’na indirgemeyelim” dedi ve ekledi, “Olaya Sayın Başkan Dursun Özbek’ten başlamak lazım. Galatasaray Başkanı da ‘Paranın kokusunu aldılar hepsi ortaya çıktı’ demişti. Bu laf Galatasaray etiğine hiç uymuyor. Levent Nazifoğlu’nun yaptığı konuşmanın üzerinden 3 gün geçti. Başkan çıkıp bir şey söylemedi. Bu daha da vahimdir. Bu demek oluyor ki bu konuşmaların hepsi başkanın bilgisi dahilinde yapıldı. Ayrıca bir süredir muhasebe şirketlerinden imzalanmış belgeden söz ediliyor. 6 yıl yöneticilik yapmış biri olarak söylüyorum ellerinde ne belge varsa açıklasınlar” ifadelerini kullandı.

>Burhan Can terzi