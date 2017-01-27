Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanya Kral Kupası yarı finalinde kupanın favorileri Barcelona ve Atletico Madrid eşleşti. İspanya Futbol Federasyonu'nda yapılan kura çekiminde, Atletico Madrid-Barcelona ve Celta Vigo-Alaves eşleşmeleri çıktı. Yarı finalin ilk ayağındaki maçlar 1-2 Şubat, rövanşlar ise 8-9 Şubat tarihlerinde oynanacak. Kral Kupası'nın 28 kezle en çok kazananı ve son şampiyonu Barcelona, 10 kez kupayı kaldıran Atletico Madrid ile ilk maçını deplasmanda oynayacak.

2012-2013 sezonunda finalde Real Madrid'i yenen Atletico Madrid ile Kral Kupası'nı kazanan Arda Turan bu kez Barcelona formasıyla yarı finalde eski takımına karşı mücadele edecek. Öte yandan, tarihinde 5. kez Kral Kupası'nda yarı final oynayacak Alaves, çeyrek finalde Real Madrid'i eleyen, 4 kez final oynayan ama tarihinde bu kupayı hiç kazanmamış olan Celta Vigo ile karşılaşacak. Kupada final maçı 27 Mayıs tarihinde oynanacak.