Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa’da devre arası transfer dönemi kapanmak üzereyken, FIFA’nın yayınladığı rapor, Çin’in futbolun çekim merkezi haline geldiğini ortaya koydu. FIFA’nın raporuna göre; 2013-2014 sezonunda uluslararası transfer pazarında 27.8 milyon dolarlık hacmi olan Çin kulüpleri, oyuncu alışverişi için bir sonraki sezon 168.3 milyon dolarlık bir kaynak ayırdı. Çin kulüpleri, geride bıraktığımız sezon ise transfere 451.3 milyon dolar harcadı. Geçtiğimiz yılın rekorunu Hulk için 60 milyon dolar harcayan Shanghai SIPG kırmıştı.

Yabancı kuralı geliyor!

Ancak Çin’de yeni sezon itibariyle yeni yabancı kuralı uygulanmaya başlayacak. Bundan böyle kulüpler 5 yabancı futbolcu transfer edebilecek ancak bunların üçü aynı anda sahada olabilecek. Çin kulüplerinin devasa yatırımına rağmen transfere en çok bütçe ayıran lig; Premier Lig oldu. İngiliz kulüpleri 1,3 milyar dolarlık harcama yaptı. Rekor ise 116 milyon dolar karşılığında Paul Pogba’yı kadrosuna katan Manchester United’da. Premier Lig’in ardından transfere en çok yatırım yapılan lig 576 milyon dolarla Bundesliga oldu.