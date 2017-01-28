Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Beşiktaş Kulübü'nü Mehmet Ekici transferi nedeniyle sert bir dille eleştirirken, Quaresma'nın kendilerine gelmek istediğini itiraf etti.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Divan Kurulu’nda yaptığı konuşmada gündeme bomba gibi düşecek açıklamalarda bulundu. Mehmet Ekici transferinde Beşiktaş’ın etik davranmadığını savunan Yıldırım, Quaresma’nın da Fenerbahçe'ye gelmek gelmek istediğini itiraf etti.

İşte Yıldırım'ın Mehmet Ekici ve Quaresma açıklamaları;

"Biz Mehmet Ekici transferinde Trabzonspor ile olan durumlardan dolayı devreye girmek istemiyorduk. Ancak Trabzonspor yönetimi bize ‘Biz bu futbolcunun Galatasaray’a gitmesini istemiyoruz. Siz ister misiniz?’ dediler. Biz de Advocaat’a sorduk ve olur yanıtı aldık. Bugün Mehmet Ekici hakkında algı operasyonun düzenleniyor. Bundan iki ay önce bizden Fernandao ve Aatıf’ı istediler. Biz de ‘Fernandao’yu veremeyiz ama Aatıf’ı ilerleyen dönemde verebiliriz’ dedik. Bunun üzerine biz de Mehmet Ekici ile görüştük. Bu izni Trabzonspor verdi. Biz de Aatıf ile görüşmeleri için izin verdik. Aatıf gitmek istemedi. Biz de bonservis bedelini 1 milyon 750 bin euro’ya çıkardık. Bu arada devreye giren Beşiktaş, Mehmet Ekici’nin bize gelmemesi için ellerinden geleni yapıyorlar. Geçmişte bize Beşiktaş’tan gelmek isteyen futbolcuları almayacağımızı bizzat başkanı arayarak söyledim. Biz böyle etik davrandık. Beşiktaş etik davranmıyor. Bu durumda Mehmet Ekici yıl sonuna kadar Trabzonspor’da kalır. Oyuncu üzerinden şu anda bazı oyunlar oynanıyor. Siyasi baskıların olacağı da ailesine iletiliyor. Bunlar etik değil. Biz 2 milyon euro net bonservis bedeli ödeyeceğimiz söyledik. Ama bu da kabul edilmedi."

QUARESMA AÇIKLAMASI

"Beşiktaş’a gelince… Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki anlaşma nedir? İki takım da SPK’ya bağlı… Ama kimse sormuyor. Sormayacaklar da… Beşiktaş kulübünden bazıları bize gelmek istiyor. Quaresma’nın avukatı bizi aradı. Bize gelmek istedi. Yazılı şartlarını gönderdi. Bize gelmek için istedikleri elimizde… Ama almayacağız. Bunu bilsinler. Başka oyuncular da gelmek istiyor. Sözleşmesi bitince bize gelmek isteyen Beşiktaşlı futbolcular var. İsterlerse hepsinin ismini veririm."