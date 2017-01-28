Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tek kadınlarda dünya 2 numarası Serena Williams, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nı kazanarak "açık dönemde en fazla grand slam turnuvası kazanan tenisçi" rekorunu kırdı.Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta çeyrek finalde İngiliz Johanna Konta'yı, yarı finalde Hırvat Mirjana Lucic-Baroni ve finalde ise ablası Venus'ü yenerek şampiyon olan ABD'li Serena Williams, Avustralya Açık'ta 7, toplamda ise 23. grand slam zaferine ulaştı.

ABD'li tenisçi bu zaferle, geçen yıl ABD Açık'ta Alman Angelique Kerber'e kaptırdığı liderliği geri alarak, yeniden dünya sıralamasının zirvesine yerleşti.Avustralya Açık'ı kazanarak "açık dönemde en fazla grand slam turnuvası kazanan tenisçi" olan 35 yaşındaki Williams ayrıca, 309 ile grand slam tarihinin en fazla maç kazanma rekorunu da geliştirerek 316'ya çıkardı.

Williams adını tenis tarihine yazdırdı



Geçen yıl sezonun ilk 2 grand slam turnuvasını (Avustralya ve Fransa Açık) finalde kaybeden, Wimbledon'da ise zafere ulaşan Williams, sezonun son grand slamı ABD Açık'ta ise yarı finalde elenmişti.Yılın ilk grand slam turnuvası olan Avustralya Açık'ta rakiplerini tek tek eleyen Williams, hem 23. grand slam şampiyonluğu, hem de Alman tenisçi Angelique Kerber'e kaptırdığı dünya sıralamasının zirvesine tekrar yükselmek için korta çıktı.

Avustralya Açık'ın 2003, 2005, 2007, 2009, 2010 ve 2015 şampiyonu olan Williams, ablasını 2-0 yenip mutlu sona ulaşarak rekor kırdı.Grand slam turnuvalarında 22 şampiyonlukla Steffi Graf ile paylaştığı "açık dönemde en fazla grand slam turnuvası kazanan tenisçi" unvanını, 23'üncü şampiyonluğuyla ele geçirdi.Williams, 3 kez Fransa Açık'ı (2002, 2013, 2015), 7 kez Wimbledon'u (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016) ve 6 kez de ABD Açık'ı (1999, 2002, 2008, 2012, 2013, 2017) kazanmıştı.