Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anfield Road Stadı'nda İngiltere Championship ekiplerinden Wolverhampton Wanderers'ı ağırlayan ve ilk dakikada Richard Stearman'ın golüyle 1-0 geriye düşen Liverpool, 41. dakikada Andreas Weimann'ın golüne engel olamadı ve soyunma odasına 2-0 geride gitti.

Ev sahibi takım, 86. dakikada Divock Origi'nin golüyle umutlansa da kalan dakikalarda skoru koruyan Wolverhampton Wanderers, üst tura adını yazdıran ilk takım oldu.

Liverpool, kupada sahasındaki son üç yenilgisini bir alt ligde mücadele eden takımlar karşısında yaşadı. Merseyside ekibi, 2008 yılında Barnsley, 2010 yılında da Reading'e mağlup olmuştu.

Alman teknik adam Jürgen Klopp, ülkesinin Mainz 05 takımını çalıştırdığı 2007 yılının nisan ayından bu yana ilk kez iç saha maçlarında art arda 3 mağlubiyet yaşadı. Liverpool, bu yıl tüm kulvarlarda oynadığı 8 maçın sadece birini kazanabildi.

İngiltere Lig Kupası yarı final rövanş maçında çarşamba günü sahasında Southampton'a 1-0 yenilerek elenen Liverpool, Federasyon Kupası'na da taraftarlarının önünde yaşadığı mağlubiyetle veda etti.