Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş Konyaspor maçı futbolseverler tarafından sonucu heyecan içinde bekleniyor. Peki Beşiktaş Atiker Konyaspor maçı ne zaman ve saat kaçta başlayacak? Ligde oynanan 18. maçın ardından 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyetle, 27 puanla 6. sırada bulunan Atiker Konyaspor, Vodafone Arena'da lider Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor. 18. hafta karşılaşmasında ligde 39 puanla namağlup durumda bulunan Medipol Başakşehir'in Fenerbahçe'ye 1-0 yenilmesinin ardından liderlik koltuğuna oturan Beşiktaş ise; 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 41 puana sahip. Rakipleri arasındaki puan farkını korumak için sahaya çıkacak olan Beşiktaş, Konyaspor'u Vodafone Arena'dan eli boş göndermek için canla başla mücadelesini ortaya koyacak. Konyaspor ise üst sıralara yükselmek için Beşiktaş karşısında gol veya goller bularak lidere kendi evinde darbe vurmayı planlıyor. Peki heyecan seviyesi bir hayli yüksek olan bu Beşiktaş Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta başlayacak? İşte Beşiktaş Konyaspor maçı ile ilgili detaylar...

Beşiktaş-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

30 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı harbigazete.com.tr'de olacak.

Beşiktaş'ta 6 eksik

Siyah-beyazlı takımda Ömer Şişmanoğlu, Hutchinson ve Caner Erkin sakatlığı, Adriano ve Andreas Beck cezası nedeniyle maçta forma giyemeyecek. Vincent Aboubakar ise Afrika Kupası'nda olduğu için yok.

Atiker Konyaspor'da Alban Meha ve Selim Ay'ın sakatlıkları bulunuyor.

İlk yarıda Atiker Konyaspor ile Beşiktaş arasında Konya'da oynanan mücadele 2-2 berabere bitmişti.

18 hafta sonunda 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Beşiktaş 41 puan topladı. Konyaspor ise 7 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 5 mağlubiyet ile 27 puan toplayarak 6. sırada yer aldı.

Beşiktaş'ta dün oynanan Kayserispor maçında sakatlanan Ömer Şişmanoğlu'nun ardından bugünkü idmanda sakatlanan Atiba Hutchnson'dan da kötü haber geldi.

Siyah-beyazlı kulüpten her iki oyuncunun sakatlığı hakkında yapılan açıklamada, Ömer Şişmanoğlu'nun ortopedik muayene ve MR kontrolleri sonrası sağ uyluk ön adelede (Rectus femoris) tip 3 A (Grade1) yırtık tespit edildiği bildirildi. Atiba'nın ise sol diz iç kapsülünde gerilme tespit edildiği bilgisi verildi. Buna göre iki futbolcunun da Pazartesi günü ligin 19. haftasında oynanacak olan Atiker Konyaspor maçında kadroda yer almaması bekleniyor.

''Beşiktaş maçı kolay olmayacak''

Atiker Konyaspor Basın Sözcüsü Erhan Gökmen, bu hafta ligde oynayacakları Beşiktaş maçının kolay olmadığını söyledi, "Bu zorlu maçta teknik kadromuza ve futbolcularımıza güveniyoruz" dedi. Basın Sözcüsü Gökmen, Atiker Konyaspor, 30 Ocak pazartesi günü İstanbul'da Vodafon Arena'da oynayacakları lig lideri Beşiktaş maçının hazırlıklarını basına kapalı olarak sürdürdükerini belirtirken şunları söyledi:

"'Hedefimiz belli. Teknik direktörümüz Aykut Kocaman, net bir ifadeyle, ön elemede olsa bile yine UEFA Ligi'ni kovalayacağımızı beyan etti. Yönetim kurulumuzda bu hedef için çalışmalarına devam ediyor. Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Ligi'n çok koşan, oyun disiplininden kopmayan ender takımlardan biri. Her şey bir tarafa taraftarımızın ve Konyalıların başını dik tutacak bir mücadele sergileyeceğimize eminiz. Bizim için iç saha ve dış saha diye bir ayrım yok. Rakip ayrımı yapmadan bütün maçlara aynı ciddiyetle hazırlanıyor, kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Beşiktaş ile oynayacağımız lig maçında da düşüncemiz bu yönde olacak."

ERSAN GÜLÜM: "TAKIMI BOZMAYA GEREK YOK"

Beşiktaş ile bugün 6 aylık kiralık sözleşme imzalayan ve ilk idmanına çıkan Ersan antrenman bitiminde basın mensupları ile kısa bir sohbet yaptı.

Beşiktaş'ı çok özlediğini ve yeni stadı çok merak ettiğini söyleyen Ersan oynamak için can attığını ama takımın da çok iyi gittiğini belirterek "takım çok iyi gidiyor, bozmaya gerek yok, hazır olduğumda ne zaman görev verilirse oynarım" dedi.

Ersan Gülüm " Çin'de ligler 2 ay önce bitmişti.Ama Beşiktaş'a transferim gündeme geldiği andan itibaren hemen antrenmanlara başladım.Şu an iyiyim ama maç kondisyonu kazanmam lazım, bu da bir kaç haftayı bulur.Vodafone Arena Stadı'nı çok merak ediyorum, oradaki atmosferi ve seyircinin önünde oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum.Hemen oynayacağım diye bir şey yok.Zaten takım da çok iyi gidiyor, bozmaya da gerek yok yani.Ben kendimi hazırlayayım hocamız görev verdiği an oynarım" diye konuştu.

Beşiktaş’ta Konya mesaisi devam ediyor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda dinlenme, kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışmalarla gerçekleşti. Dünkü Kayserispor maçında oynayan futbolcular antrenmanı salonda rejenerasyon çalışması yaparak tamamlarken, diğer oyuncular ise idmana serbest yapılan ısınma ve streching hareketleri ile başladı. Pas ve top çalışmalarının ardından dar alanda yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile antrenman sona erdi.

Antrenmanda Caner Erkin ve Ersan Adem Gülüm ise takımdan ayrı bireysel çalışmalarına devam etti.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 12.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.

MAÇ BİLGİLERİ

Maçın saati: 19:00

Maçın günü: 30 Ocak 2017

Stadyum: Vodafone Arena Stadı

Maçın hakemi: Özgür Yankaya

Canlı Yayın: beinSports

Canlı anlatım: turkiyegazetesi.com.tr

Süper Lig’de 19. haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yer alan Merkez Hakem Kurulu (MHK) açıklamasına göre Süper Lig'de 29 ve 30 Ocak’ta oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle:

29 Ocak Pazar

13.30 Gençlerbirliği - Osmanlıspor: Serkan Çınar

15.00 Medipol Başakşehir - Bursaspor: Halis Özkahya

16.00 Trabzonspor - Gaziantepspor: Ümit Öztürk

19.00 Kayserispor - Fenerbahçe: Mete Kalkavan

30 Ocak Pazartesi

20.00 Beşiktaş - Atiker Konyaspor: Özgür Yankaya

20.00 Adanaspor - Kasımpaşa: Bülent Yıldırım