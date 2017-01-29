Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayserispor Fenerbahçe maçı dikkat çeken bir karşılaşma olarak göze çarpıyor. Ligin geride kalan 18. haftasında 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyeti bulunan Kayserispor, 13 puanla 17. sırada yer alıyor. Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe ise: 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 35 puanla ezeli rakibi Galatasaray'ın ardından 4. sırada bulunuyor. Ligde kötü durumda bulunan Kayserispor, Fenerbahçe'ye kendi evinde kaybetmek istemiyor. Kayserispor, zorlu Fenerbahçe mücadelesini 3 puanla kapatıp, düşme hattından bir nevze olsun uzaklaşmak için sahada olacak. Fenerbahçe ise Kayserispor deplasmanından kayıpsız dönmek için tüm varlığını sahaya koyacak. Bu arada Kayserispor Fenerbahçe maçı öncesi muhtemel kadrolar belli oldu. Peki bu dikkat çeken Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman ve saat kaçta başlayacak? İşte Fenerbahçe Kayseri maçı ile ilgili öğrenmek istediğiniz tüm detaylar...

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Maç beIN Sports (eski adıyla Lig TV) kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Ligde geçen hafta Medipol Başakşehir'e ilk yenilgisini tattırarak zirve iddiasını sürdüren sarı-lacivertliler, Kayseri deplasmanında puan kaybı yaşamak istemiyor.

Geride kalan 19 hafta sonunda 35 puanla 4. sırada bulunan Fenerbahçe, lider Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde yer alıyor. Son 4 haftadır kaybetmeyen sarı-lacivertliler, bu sezon deplasmanda ise 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

Ev sahibi Kayserispor ise teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde ilk galibiyetini Fenerbahçe karşısında arayacak. Yalçın yönetimindeki Kayserispor sahaya çıktığı iki lig maçında da gol atamazken, deplasmanda Medipol Başakşehir'e 5-0 yenildi, Akhisar Belediyespor'la 0-0 berabere kaldı.

Eksi 10 derecede oynanacak

Maç sırasında havanın eksi 10 derece olması beklenirken Kanarya, 4 maçtır hem Kayseri deplasmanında hem de ligde kaybetmiyor. Bu sezon en son 14. haftada deplasmanda Antalyaspor’a tek golle mağlup olan Sarı-Lacivertliler, son 4 maçın 3’ünü kazandı, Adanaspor ile Kadıköy’de 2-2 berabere kaldı.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan'a Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Ok ikilisi eşlik edecek.

MUHTEMEL 11’LER

Kayserispor: Ali Ahamada, Levent Gülen, Anıl Karaer, Miladin Stevanovic, Jean Armel Kana-Biyik, Güray Vural, Kubilay Sönmez, Rajko Rotman, Raheem Lawal, Deniz Türüç, Umut Bulut

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Martin Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Şener Özbayraklı, Simon Kjaer, Ozan Tufan, Josef de Souza, Alper Potuk, Salih Uçan, Fernandao, Jeremain Lens

ÜÇ EKSİK

Fenerbahçe, 3 futbolcusundan yoksun bir şekilde Kayserispor karşısına çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Volkan Şen ve Ozan Tufan'ın Kayseri deplasmanına götürülmesi beklenmiyor. Afrika Uluslar Kupası'nda Senegal Milli Takımı'nda yer alan Moussa Sow da Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

Geçen hafta sakatlığı nedeniyle Medipol Başakşehir karşılaşmasında oynayamayan Mehmet Topal ile Aatıf Chahechouhe ise iyileşerek takıma döndü.

Öte yandan Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Emmanuel Emenike ve Gregory van der Wiel de Kayserispor maçında yer almayacak.

KART CEZA SINIRINDAKİ FUTBOLCULAR

Fenerbahçe'de Kayserispor maçı öncesi 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Hasan Ali Kaldırım, Jeremain Lens ve sakatlığı bulunan Ozan Tufan, Süper Lig'de geride kalan haftalarda üçer sarı kart gördü. Kayserispor karşısında oynaması beklenen Hasan Ali ve Lens, sarı kart görmeleri durumunda ligin 20. haftasında Bursaspor deplasmanında forma giyemeyecek.





Fenerbahçe’de Kayserispor maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma, koşu ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, çift kale maç ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

MAÇ BİLGİLERİ

Maçın saati: 19:00

Maçın günü: 29 Ocak 2017

Stadyum: Kadir Has Stadı

Maçın hakemi: Mete Kalkavan

Canlı Yayın: beinSports

Canlı anlatım: türkiyegazetesi.com.tr

Süper Lig’de 19. haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yer alan Merkez Hakem Kurulu (MHK) açıklamasına göre Süper Lig'de 29 ve 30 Ocak’ta oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle:

29 Ocak Pazar

13.30 Gençlerbirliği - Osmanlıspor: Serkan Çınar

15.00 Medipol Başakşehir - Bursaspor: Halis Özkahya

16.00 Trabzonspor - Gaziantepspor: Ümit Öztürk

19.00 Kayserispor - Fenerbahçe: Mete Kalkavan

30 Ocak Pazartesi

20.00 Beşiktaş - Atiker Konyaspor: Özgür Yankaya

20.00 Adanaspor - Kasımpaşa: Bülent Yıldırım