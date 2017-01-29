Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M.Emin ULUÇ

Yıldırım, birçok konuda açıklamalarda bulunurken TFF ve kulüplere de sert mesajlar verdi. Adanaspor maçı sonrasında yaptığı açıklamalar yüzünden kulübe ve kendisine ağır cezalar veren TFF’ye yüklenen Fenerbahçe Başkanı, “Artık TFF kurullarını tanımıyoruz” dedi. TFF’nin her yerinde FETÖ üyelerinin olduğunu iddia eden Yıldırım, “TFF Başkanı konuşma yapıyor, ‘TFF’deki isimleri verdik’ diye. Yalan söylüyor. Çaycıyı gönderdiler. Kuruldaki isimleri kafalarına göre attılar, kendi şirketlerindeki insanları getirdiler. TFF’nin her yerinde FETÖ’cüler var” dedi.

Mahkemede hesaplaşacağız

TFF’yle ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacağını söyleyen Yıldırım, “TFF Başkanı, biz FETÖ’cülerle mücadele ederken FETÖ’cü avukatlar Beşiktaş için ifade verdi. Elini kolunu sallayarak gitti. Başka bir şey söylemeye gerek var mı? Ben ve Fenerbahçe olduğu zaman ceza veriyorlar. Amed maçına 75 taraftar gelmiş, 100-200 bin lira ceza vermişler. İpin ucunu iyice kaçırdılar. Mahkemede hesaplaşacağız. Devlete sormadan attıkları insanlara FETÖ’cü damgasını vurdular. Eski MHK Başkanı’nı gönderdiler. O FETÖ’cüyse geçen sezon alınan bütün neticeler şaibelidir. Bunları açıklamak mecburiyetindesiniz” diye konuştu.

O parayı hibe et

TFF Başkanı Yıldırım Demirören’in, Beşiktaş’tan 30 milyon dolar alacağı olduğunu hatırlatan Yıldırım, “TFF Başkanı konuşmasında, bize Mehmet Ali Aydınlar’ı örnek gösteriyor, bir dönem sponsorumuzdu diye. Sponsor oldu, reklamını yaptı, karşılığını da aldı. Borç almak başka sponsor olmak başka. Beyefendinin Beşiktaş’tan 100 milyon lira alacağı var. Bu parayı isterse Beşiktaş transfer yapamaz, ödemelerde zorluklar yaşar, istediği bütçe ayarlamasını yapamaz. Sayın Demirören, bunu kulübe hibe et. Biz de alacaklarımızı hibe ettik. Siz de edin. Bunu ortadan kaldırmazsanız aksi halde şaibe olacaktır. Beşiktaş’ın yenmesini isteyeceksin ki size para ödesin” dedi.

Ekici’yi rahat bırakın

“Beşiktaş’la Trabzonspor arasındaki Mehmet Ekici anlaşması nedir? Ne verdiler, ne aldılar, ne oluyor? SPK da hiç sormuyor” diyen Yıldırım, “Gündemimizde Ekici yoktu. Trabzonspor geldi, ‘Bütün oyuncularım Galatasaray’a gidiyor, Mehmet’i siz alın’ dedi. Hoca da Mehmet’i istedi. Beşiktaş, kendisini ilgilendirmeyen oyuncunun bize gelmemesi için elinden geleni yapıyor. ‘Basına konuştu’ diye çocuğa 550 bin lira ceza kesiliyor. Oyuncu üzerinde oyunlar oynanıyor. 2 milyon avroluk teklifimiz 31 Ocak’a kadar geçerli. O tarihten sonra karar verme yetkisine siz sahip değilsiniz. Fenerbahçe ile aramız açılır’ deniyor. Zaten açılmış açılacağı kadar” dedi.

Yayın ihalesi iptal olsun

Yeni yapılan yayın ihalesiyle de ilgili bilgi veren Yıldırım, “Yayıncı kuruluş 500 milyon doların 250 milyonu döviz olarak ödenecek. Yayın ihalesi yapıldığında kur 3.260 liraydı. Kur ihaleden sonra pazartesi günü 3.360 lira oldu. İhale 1 Haziran 2017’de devreye girecek. Kuru 3.260 liradan sabitlemeye çalışıyorlar. Parayı şimdiden aşağıya indiriyorlar. ‘Ben bunu imzalamam’ dedim. ‘İhale iptal olur’ dediler, olsun. Bütün kulüpler 175 milyon lira aşağıya düşüyor. 16 kulüp imzalamış. Dernekler yasasıyla yönetilen kulüpler nasıl ‘evet diyor anlamıyorum” ifadelerini kullandı.

Terim görevi bıraksın

Daha önce Ergin Ataman’ın hem Milli Takım’ı hem de Galatasaray’ı çalıştırmasına karşı çıkan Aziz Yıldırım, benzer çıkışı bu defa Fatih Terim için yaptı. Yıldırım, “Fatih Terim’in şahsıyla sıkıntım yok ama görevden ayrılmalı. Ya milli takım hocası olmalı ya da eğitimi organize eden kişi. Parası bizi ilgilendirmiyor. Hak ediyor ki alıyor. Böyle kabul edelim. Türk futbolu için 5-10 yıllık plan yapılmalı. Almanya, Macaristan ve Belçika gibi. Bunlar da kulüpler üzerinden hayata geçirilmeli” dedi.

Erdoğan’ın adını kullanıyorlar

“EVET” kampanyası başlatanlardan Rıdvan Dilmen için de yorum yapan Yıldırım, “Kulübümüzün üyesi değil. Öyle de olsa fark etmez, bir işlem yapamayız. İnsanlar düşündükleri oyu verirler, buna saygı göstermek mecburiyetindeyiz. Adana maçı sonrası kulüp başkanlarıyla bir toplantı yapmak istedim önce ‘tamam’ dediler sonra vazgeçtiler. Birisi bana ‘Sayın Cumhurbaşkanı böyle bir toplantı istemiyor’ dedi. Onun adını, bazı siyasilerin de adı kullanılarak nemalanıyorlar. Uyarıyorum” dedi.

Quaresma bize gelmek istedi

Fenerbahçe Başkanı Yıldırım Divan’da şok bir iddia ortaya attı. “Beşiktaş Kulübü’ndeki bazı futbolcular bize gelmek istiyor. Başkanı iyi dinlesin” diyen Yıldırım, “Quaresma avukatıyla bizi aradı 1,5 ay önce. Benimle görüşmek istedi, kabul etmedim, bizim menajerlerle görüştü. ‘Transfer olmak istiyor’ dediler. Bize gelmek için teklifi elimizde. İstiyorlarsa gönderirim ama onu almayacağım, bilsinler. Gitmiş kulübüne ‘bir gazeteciden duydum, Fenerbahçe teklif etti’ diye. Biz teklif etmedik. Başka Beşiktaşlı oyuncular da buraya gelmek istiyor mukaveleleri bitince. İstiyorlarsa isimlerini söylerim ama yazık o çocuklara” dedi.

Sosa “Milan” dedi

Beşiktaş’ın eski oyuncusu Jose Sosa’yı transfer etmek istediklerini de aktaran Yıldırım, “Sosa, Türkiye’ye ve Fenerbahçe’ye gelmekten mutlu olacağını ama kendisini Milan’da kanıtlamak istediğini söyledi. ‘Eşi korkuyor, terörden Türkiye’ye gelmiyor’, hayır böyle bir şey yok. Kendi menajerinin ifadesi var. ‘Biz Türkiye’ye terörden dolayı gelmemezlik yapmıyoruz. Ayrıldığımız kulüpten ilişkilerimiz iyi olmadığı için onlar bunları yayıyor’ diye. Türkiye adına böyle yorumlar yapmak yanlış. Bunu da paylaşmak istedim” derken, bir yabancı oyuncu transferinde sona yaklaştıklarını da sözlerine ekledi.

Fenerbahçe'nin borcu 387 milyon lira

Fenerbahçe Spor Kulübü Derneğinin toplam borcunun 386 milyon 741 bin lira olduğu açıklandı. Geçen yılki rakamlara göre sarı-lacivertli kulübün borcu 132 milyon 259 bin lira artış gösterdi. Geçen yıl ocak ayında yapılan yüksek divan kurulunda borç 254 milyon 482 bin lira olarak açıklanmıştı.