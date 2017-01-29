Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında oynanan Gençlerbirliği ile Osmanlıspor karşılaşmasında, geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Gençlerbirliği’nin efsane başkanı İlhan Cavcav unutulmadı. Cavcav’ın 19 Mayıs Stadyumu’ndaki protokol tribünündeki koltuğuna fotoğrafı ve kulüp atkısı ile karanfiller bırakıldı. Karşılaşma öncesi stat skorbordundan “Bu kalp seni unutur mu?” şarkısı eşliğinde Cavcav’ın hayatını anlatan sinevizyon gösterisi yapıldı. Cavcav’ın ölümünün ardından ilk maçına çıkan Gençlerbirliği oyuncuları ise “Vefalı Gençler Cavcav’ı unutmaz” pankartı ile sahaya girerken, Osmanlıspor oyuncuları, “İlhan ağabey seni çok özleyeceğiz, mekanın cennet olsun” pankartı ile maça çıktı. Cavcav için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.