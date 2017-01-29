Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig 20. haftasında oynanan maçta Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanında sahadan 4-1 mağlup ayrılarak büyük bir şok yaşadı.

Kayserispor - Fenerbahçe maçını karşılaşmanın ardından NTV Spor'da Rıdvan Dilmen yorumları.

"ADVOCAAT GERİDE KALDI"

"Fenerbahçe geçen sezon bu dönem lider bile değildi. 46 puandaydı. Advocaat 35 puanda kaldı. Savunmanın sorunları ortaya çıktı. Bekleyerek oynanan futbolun sorunları ortaya çıktı. Hakemlik de bir şey yoktu. 1-2 hataya rağmen gördüğünü çaldı.

"SERGEN YALÇIN'I TEBRİK EDİYORUM"

"Sergen Yalçın'ı tebrik ediyorum. İyi hazırlanmışlar, iyi analiz yapmışlar. Bir Varela seyrettim. Müthiş! Çok iyi konsantre olmuşlar. Fenerbahçe'ye baktığımız zaman evet kazanmamız lazım diyorlardı ama sert bir rakibe denk geldiler. Bu maçta şu ortaya çıktı. Fenerbahçe geriye düştüğü maçları çeviremiyor."

"BÖYLE BİR ŞEY OLAMAZ"

"Fenerbahçe oyunu yıkarak değil, bekleyerek oynuyor. Böyle bir şey olamaz. Türkiye'de şampiyonluk için olmaz. Hollandalı bir teknik adamın felsfesine aykırı bir sistem bu. Bakın geçen hafta Beşiktaş gole doydu. Attıkça hücum ediyor. Galatasaray, Akhisar'a 6 gol attı. Fenerbahçe'de böyle bir şey göremezsiniz.