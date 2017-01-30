Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gabon'da düzenlenen 2017 Afrika Uluslar Kupası'nda önceki akşam çeyrek final mücadelesinde, Senegal'i kupa dışına iten Kamerun Milli Takımı, Fenerbahçelileri sevindirirken; Beşiktaşlı taraftarları da adeta yıktı. Normal süresi ve uzatmaları 0-0 eşitlikle geçilen kritik mücadelede, penaltı atışları sonucu yarı final biletinin sahibi belli oldu. Moussa Sow, Senegal adına penaltı vuruşunda hata yapmazken, takım arkadaşı Sadio Mane dördüncü vuruşta, topu kaleciye nişanlaması avantaj ibresini Kamerun'a çevirdi.

F.BAHÇE SEVİNDİ

Son vuruşta topun başına gelen Aboubakar golü bulunca, takımını yarı finale, Sow'u da Türkiye'ye yolladı. Bu sonucun ardından sosyal medyada da Fenerbahçeli taraftarlar sevinirken, Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda evinde sarı lacivertlileri ağırlayacak olan Beşiktaşlıları da üzdü. Siyah beyazlılar, oyuncularına serzenişte bulunarak, 'Ne yaptın Abou?', 'Bir penaltı attı onda da Beşiktaş'ın kaderi ile oynadı' gibi yorumlar yaptı.