Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu sezon hem ligde hem de Euroleague’de başarılı bir performans sergileyen Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Muratbey Uşak’ı rahat geçti: 98-89. Mücadele karşılıklı basketlerle başladı, ilk molaya 16-12 önde giren Fenerbahçe, ilk periyodu da 34-21 üstün geçti. 15.dakikada farkı 19’a kadar çıkaran sarı-lacivertliler skoru 47-28’e getirdi. İlk yarı bitene kadar sahadaki oyun değişmeyince ilk yarı 58-40 Fenerbahçe üstünlüğünde geçildi. 3.çeyrekte Freimanis ile oyuna ortak olmaya çalışan konuk ekip savunmada Fenerbahçe’nin dış şutlarını durduramayınca farkı kapatmayı başaramadı ve sarı-lacivertliler son çeyreğe 76-61 önde girdi.

Bennett tam isabet

Final periyoduna iyi başlayan Muratbey Uşaksportif farkı 10 sayıya kadar düşürdü, 78-68. 37.dakikada ise skor McKissic’in 3 sayılık isabeti ile 90-81’e geldi. Ancak oyun sona erene kadar farkın daha da kapanmasına izin vermeyen Fenerbahçe maçı da 98-89 kazandı. Fenerbahçe’de yeni transfer Bennett 16 sayı 4 ribaunt 2 asist, Nunnally 15 sayı 3 asist, Udoh 14 sayı 4 ribaunt 3 asist ve ile maçı tamamladı. Muratbey Uşak’ta McKissic 23 sayı 8 ribaunt 3 asist, Freimanis 20 sayı 5 asistlik performans gösterdi. Lider Fenerbahçe bu galibiyetle 16 haftada 14. galibiyetini elde ederken, Muratbey Uşak, 5 galibiyette kaldı.