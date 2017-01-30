Bu sezon hem ligde hem de Euroleague’de başarılı bir performans sergileyen Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Muratbey Uşak’ı rahat geçti: 98-89. Mücadele karşılıklı basketlerle başladı, ilk molaya 16-12 önde giren Fenerbahçe, ilk periyodu da 34-21 üstün geçti. 15.dakikada farkı 19’a kadar çıkaran sarı-lacivertliler skoru 47-28’e getirdi. İlk yarı bitene kadar sahadaki oyun değişmeyince ilk yarı 58-40 Fenerbahçe üstünlüğünde geçildi. 3.çeyrekte Freimanis ile oyuna ortak olmaya çalışan konuk ekip savunmada Fenerbahçe’nin dış şutlarını durduramayınca farkı kapatmayı başaramadı ve sarı-lacivertliler son çeyreğe 76-61 önde girdi.
Bennett tam isabet
Final periyoduna iyi başlayan Muratbey Uşaksportif farkı 10 sayıya kadar düşürdü, 78-68. 37.dakikada ise skor McKissic’in 3 sayılık isabeti ile 90-81’e geldi. Ancak oyun sona erene kadar farkın daha da kapanmasına izin vermeyen Fenerbahçe maçı da 98-89 kazandı. Fenerbahçe’de yeni transfer Bennett 16 sayı 4 ribaunt 2 asist, Nunnally 15 sayı 3 asist, Udoh 14 sayı 4 ribaunt 3 asist ve ile maçı tamamladı. Muratbey Uşak’ta McKissic 23 sayı 8 ribaunt 3 asist, Freimanis 20 sayı 5 asistlik performans gösterdi. Lider Fenerbahçe bu galibiyetle 16 haftada 14. galibiyetini elde ederken, Muratbey Uşak, 5 galibiyette kaldı.
Fenerbahçe'nin liderlik keyfi
Düşme hattının hemen üzerinde yer alan rakibi karşısında hata yapmayan Obradovic’in talebeleri, 16 haftada 14 galibiyet elde etti
Bu sezon hem ligde hem de Euroleague’de başarılı bir performans sergileyen Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Muratbey Uşak’ı rahat geçti: 98-89. Mücadele karşılıklı basketlerle başladı, ilk molaya 16-12 önde giren Fenerbahçe, ilk periyodu da 34-21 üstün geçti. 15.dakikada farkı 19’a kadar çıkaran sarı-lacivertliler skoru 47-28’e getirdi. İlk yarı bitene kadar sahadaki oyun değişmeyince ilk yarı 58-40 Fenerbahçe üstünlüğünde geçildi. 3.çeyrekte Freimanis ile oyuna ortak olmaya çalışan konuk ekip savunmada Fenerbahçe’nin dış şutlarını durduramayınca farkı kapatmayı başaramadı ve sarı-lacivertliler son çeyreğe 76-61 önde girdi.
Etiketler : fenerbahçe,