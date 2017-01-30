Sezonun ilk grand slam turnuvası olan Avustralya Açık’ın Melbourne şehrindeki sonucu merakla beklenen finalinde Roger Federer-Rafael Nadal ikilisi karşı karşıya geldi. 6 yıl aradan sonra kozlarını paylaşan ikiliden gülen taraf İsviçreli raket oldu. Kariyerinin 21’inci grand slam finali oynayan 9 numaralı seribaşı Nadal ile 28’inci finaline çıkan 17 numaralı seribaşı Federer arasındaki mücadele, büyük heyecana sahne oldu. Federer, ilk seti, 7’nci oyunda kırdığı servis sayesinde 6-4 kazandı. 2’nci sete daha agresif başlayan Nadal, 6-3 kazandığı set sonunda skoru 1-1’e getirdi. Üçüncü sette ipleri eline alan ‘Majesteleri’ 6-1’le tabelayı 2-1’e taşırken dördüncü sette Federer’in 13 basit hatasını iyi değerlendiren Nadal 6-3’le ‘pes etmem’ mesajı verdi. Final setinde servis kırarak psikolojik üstünlüğü eline geçiren Federer 6-3’lük oyunla maçı da 3-2 kazandı. 3 saat 38 dakika süren heyecan dolu karşılaşmayı kazanan Federer 18. grand slam zaferine imza atmış oldu. 35 yaşındaki Federer, 37 yaşında olduğu 1972 Avustralya Açık’ta zirveye çıkan Ken Rosewall’dan sonra “açık dönemde grand slam şampiyonluğuna ulaşan en yaşlı ikinci erkek tenisçi” unvanını aldı.
Majesteleri gururla sunar!
30.01.2017 - 08:04 | Son Güncelleme: 30.01.2017 - 08:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Avustralya Açık tenis ziyafetine sahne oldu. Nadal’ı 3-2’yle geçen İsviçreli raket 18. grand slam şampiyonluğuna ulaştı
Etiketler : Avustralya Açık tenis ziyafeti,
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