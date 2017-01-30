Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başakşehir galibiyetiyle şampiyonluk şarkıları söylemeye başlayan Fenerbahçe, kümede kalma çabasındaki Kayseri’ye konuk oldu. Ara transferde henüz tek takviye yapabilen sarı-lacivertlilerin aksine sarı-kırmızılıların ilk 11’inde tam 6 yeni oyuncu vardı. Kadıköy’den 3-3 beraberlik çıkaran kadrodan çok daha güçlüydü artık ev sahibi ve bunu henüz ilk düdükle birlikte gösterdi. Sol bekten etkili bindirmeler yapan Erkan Kaş, Şener’e zor anlar yaşatan önünde görev yapan Varela, orta sahada istediği gibi top koşturan Lawal en çok göze batan isimlerdi. Hakan Aslantaş ve Deniz Türüç de etkili olurken, Fenerbahçe’de sadece Lens ve Mehmet Topal bir şeyler yapmaya çabalıyordu. Salih ve Alper’in takımı 9 kişi oynatan performansları sarı-lacivertli savunmaya ekstra yük bindiriyordu. Kayseri’nin arzulu ve bilinçli atakları 33’te sonuç verdi.

Havasını Güray söndürdü

Deniz’in ceza sahası dışından sol ayakla kaleye şutladığı top Skrtel’in kafasını sıyırıp Volkan’ı yanılttı. Kaptan buna rağmen meşin yuvarlağı çeldi ama Umut’un ağları havalandırmasına kimse engel olamadı: 1-0. Fenerbahçe ancak yediği golden sonra kendine geldi. Sarı-lacivertlilerin can havliyle baskı kurduğu dakikalarda Alper ve Salih de sahada olduklarını hatırladı. 41’de savunmanın uzaklaştırdığı top Salih’e çarpıp Mehmet Topal’ın önüne düştü. Tecrübeli oyuncu net bir vuruşla skoru eşitledi: 1-1. Soyunma odasına beraberlikle dönen Fenerbahçe’nin tempoyu artırması bekleniyordu. Ancak 51’de Fernandao net fırsatta üstünlük fırsatını heba ederken 70’te Güray, Varela’nın pasını adrese yolladı: 2-1. 88’de Welliton’un golünde (3-1) asist yapan Güray uzatmada müthiş bir bazukayla fişi çekti: 4-1. Görüldü ki; Fenerbahçe bu oyunla şampiyon olamaz, Kayseri de küme düşmez. M. Emin ULUÇ