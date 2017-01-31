Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, geçen hafta Alanya'yı 4-1 yendikleri maçın ilk 11'ini Atiker Konyaspor karşısında da sahaya sürdü. Sakatlığı nedeniyle son antrenmanları kaçıran siyah-beyazlı ekibin tecrübeli ismi Atiba Hutchinson, yoğun tedavi sürecinin ardından hazır hale getirildi. Güneş'in karşılaşma öncesi Atiba ile görüşerek durumunu sorduğu ve "Kendimi iyi hissediyorum. Arkadaşlarımı yalnız bırakmak istemiyorum" yanıtı üzerine kadroya aldığı öğrenildi. Atiba maç sonrası da, "Erken goller gelince, iş kolaylaştı. Oyun biz kontrol ettik. Rakibe hiç fırsat vermedik. Gurur duyulacak bir performans sergiledik" dedi.